Meloni, fuga lampo alla Maddalena con la figlia. Tuffi, selfie e un messaggio d’amore ai sardi: “Meraviglioso…”

Giorgia Meloni dovrebbe lasciare l’isola già stasera, riporta L’Unione Sarda, secondo cui “è la prima visita nell’arcipelago maddalenino dove ha trascorso queste ultime giornate con la famiglia tra mare, passeggiate e una serata a Cala Gavetta dove ha preso un aperitivo e poi cenato in un noto ristorante”. Secondo quanto riportano i giornali locali, anche gli spostamenti sono stati effettuati “con discrezione e con una presenza della scorta volutamente poco appariscente, una scelta che ieri notte ha consentito alla premier di passeggiare nel cuore della cittadina senza particolare clamore, concedendosi una serata tra le vie del centro”. Nelle scorse settimane aveva trascorso qui alcuni giorni di vacanza Giovanni Donzelli, mentre già lo scorso anno sull’isola era arrivato il ministro Francesco Lollobrigida. Il 21 agosto Meloni sarà a Taranto, accanto a Sergio Mattarella, per l’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Poi il ritorno a Bari, il 4 settembre, per celebrare il traguardo più atteso: quello del governo più longevo della storia repubblicana.