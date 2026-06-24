Tragedia familiare in Versilia: un uomo uccide a colpi di fucile la moglie e il giovane figlio di 24 anni

Foto: Ansa foto archivio / Sghljklplej archivo (Settembre 2025)

Ignoti i motivi del gesto

La coppia viveva sulle colline di Vado. L'assassino si è consegnato ai carabinieri senza opporre resistenza

Una tragedia familiare si è consumata nel pomeriggio di oggi sulle colline di Camaiore, nella località di Vado, in Versilia. Poco prima delle ore 15, un uomo di poco più di sessant’anni avrebbe ucciso a colpi di fucile la moglie e il figlio all’interno dell’abitazione di famiglia.

Secondo una prima ricostruzione, l’allarme è stato lanciato da alcuni familiari che, uditi gli spari, si sono avvicinati alla casa e hanno richiesto immediato aiuto. La centrale operativa del 118 ha ricevuto la chiamata alle 14.32, segnalando una sparatoria in corso a Camaiore, nella zona di Pieve, e la presenza di una persona armata sul tetto dell’abitazione.

Sul posto i carabinieri

Sul posto sono stati inviati diversi mezzi di soccorso: l’automedica del 118 di Viareggio, un’ambulanza con infermiere della Misericordia di Camaiore, la Croce Rossa di Viareggio, l’elisoccorso Pegaso 3 e i carabinieri, oltre all’allerta per i vigili del fuoco. Una volta messa in sicurezza l’area dalle forze dell’ordine, il personale sanitario ha potuto constatare il decesso di una donna di circa 50 anni e di un giovane di circa 24 anni. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe rispettivamente della moglie e del figlio dell’uomo. L’autore del gesto è rimasto sul posto fino all’arrivo dei carabinieri e non ha opposto alcuna resistenza all’arresto.

Si cerca di capire il movente

Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire il contesto in cui è maturata la tragedia. Troppo presto per capire se all’interno del nucleo familiare vi fossero tensioni estreme e se il folle gesto sia da attribuire alle frizioni tra l’uomo e la moglie. I primi racconti raccolti dagli inquirenti parlano di tensioni, ma non particolarmente accese, tra la coppia.

La famiglia viveva in un casolare di Camaiore, sulle colline che caratterizzano una delle parti più suggestive e belle della Versilia e che arrivano sino a Viareggio.