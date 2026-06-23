Tragedia a Milano, agente della polizia locale muore durante l’inseguimento in moto di un’auto fuggita al posto di blocco

Foto: Facebook / Facebook di Francesco Imprezzabile (Maggio 2026)

L'ultimo eroe in divisa

La tragica scomparsa di Francesco Imprezzabile, agente della Polizia locale 35enne, morto nella serata di ieri (lunedì 22 giugno, ndr) durante l’inseguimento di un’auto pirata che non si è fermata a un posto di blocco nella zona di Ponte Lambro, è l’ultimo degli uomini in divisa, eroi del quotidiano la cui vita si è spezzata nell’esercizio delle sue funzioni a tutela della sicurezza e della legalità.

Tragedia a Milano: agente polizia locale muore durante un inseguimento in moto

Il dramma è cominciato intorno alle 21.30 nella zona periferica della città quando un’Audi Q7 ha forzato un posto di blocco, fuggendo a forte velocità. Imprezzabile, entrato nel corpo nel 2022 e con una profonda passione per le due ruote, si è messo subito all’inseguimento a bordo della sua moto di servizio, supportato da alcune pattuglie della stradale. La corsa ad alta velocità è proseguita fino alle porte di Peschiera Borromeo, nei pressi dell’aeroporto di Linate. Poi, in Via Milano, per cause ancora da accertare, l’agente è rovinato pesantemente a terra. Nonostante il tempestivo intervento dell’elisoccorso e il trasporto d’urgenza all’Ospedale Niguarda, per il giovane agente non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per rintracciare il conducente dell’auto fuggito.

Le indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per rintracciare il conducente dell’auto fuggito

Gli inquirenti, coordinati dal comandante Gianluca Mirabelli, stanno analizzando le telecamere e i sistemi di rilevamento targhe della zona per rintracciare il conducente del suv. I rilievi sono andati avanti fino a notte fonda con la strada rimasta chiusa. Resta da chiarire la dinamica esatta dello schianto. Da quanto si apprende al momento si starebbe valutando anche l’ipotesi della perdita di controllo del mezzo, ma non si esclude un contatto accidentale o che l’agente possa essere stato speronato dall’auto in fuga: con lui, dietro al suv, che avrebbe subito accelerato alla vista del posto di blocco, le altre pattuglie all’inseguimento che però non avrebbero visto il momento della caduta.

Agente morto nell’inseguimento di un auto, l’ultimo eroe in divisa

E pensare che anche recentemente sui social Francesco descriveva la divisa come una «vocazione» che richiede «massima lucidità». Era solo il 23 maggio quando l’agente morto ieri durante l’inseguimento in moto, scriveva: Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità. Non è un mestiere qualunque: è vocazione, passione e senso del dovere. Solo quando fai questo con il cuore puoi dare sempre il meglio di te stesso. Dietro ogni giornata ci sono sacrifici, rinunce, fatica e tante cose che nessuno vede. Ma quando fai tutto con onestà, rispetto e onore, allora sai di essere sulla strada giusta. Non bisogna mai mollare, anche quando tutto sembra più difficile, perché i risultati ottenuti con sacrificio parlano da soli. La gente parlerà sempre, giudicherà senza conoscere davvero ciò che vivi. Ma la cosa più importante è essere in pace con sé stessi, guardarsi allo specchio e sapere di aver dato tutto con dignità».

Solo ieri il tributo alle forze dell’ordine di La Russa

Parole, le sue, che oggi risuonano come un emblematico monito, un testamento spirituale simbolo di una dedizione al dovere che oggi, a ridosso della tragedia, ripropone drammaticamente il tema del ruolo e dei rischi dei corpi di sicurezza. Proprio ieri, il presidente del Senato Ignazio La Russa aveva espresso parole di forte vicinanza al comparto, sottolineando la complessità del loro operato: «Le Forze dell’ordine operano in contesti molto difficili rispettando regole rigorose», ha dichiarato il numero uno di Palazzo Madama, evidenziando come nemmeno gravi provocazioni autorizzino l’uso della forza, ed esprimendo «sostegno e gratitudine alle ragazze e ai ragazzi in divisa per il servizio svolto quotidianamente a tutela della sicurezza e della legalità». Un tributo che oggi risuona ancora più doloroso. (In alto, la foto di Francesco Imprezzabile dal profilo Facebook dell’agente della polizia locale morto ieri durante un inseguimento in moto di un auto pirata).