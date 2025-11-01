Poliziotto morto a Napoli, FdI si stringe attorno alle forze dell’ordine e ai familiari della vittima: “Il suo sacrificio sia nella memoria di tutti”

Dolore e coraggio

Il cordoglio unanime del partito di maggioranza, dai ministri ai vertici parlamentari, per la tragica scomparsa dell'assistente capo coordinatore Aniello Scarpati, travolto in servizio a Torre del Greco e morto nell'impatto con il Suv guidato da un 28enne individuato, arrestato e risultato positivo ai test anti-droga

La drammatica notizia della morte dell’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, Aniello Scarpati, travolto in provincia di Napoli mentre svolgeva il proprio dovere, ha scosso profondamente le istituzioni. E in particolare la classe dirigente di Fratelli d’Italia. Il partito di maggioranza si stringe con commozione attorno alla famiglia dell’agente caduto e all’intera Polizia di Stato, riconoscendo nell’accaduto l’estremo sacrificio che quotidianamente le donne e gli uomini in divisa compiono per la sicurezza della nazione. Le dichiarazioni di ministri e capigruppo, allora, sono un coro unanime di dolore e vicinanza, che sottolinea il coraggio e la dedizione dell’agente Scarpati, la cui missione resterà indelebile nella memoria collettiva.

Poliziotto morto a Torre del Greco, il cordoglio di FdI

E allora eccoli i messaggi che, tra cordoglio e commozione, indignazione e dolore, si affastellano in queste ore di lutto e di rabbia per quanto accaduto. A partire dal messaggio del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, che ha commentato: «Lascia sgomenti per quanto accaduto questa mattina in provincia di Napoli dove un Suv ha travolto un’auto della Polizia in servizio uccidendo l’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati e ferendo il collega. Episodi drammatici come questi ci ricordano l’impegno fino all’estremo sacrificio che ogni giorno le nostre donne e i nostri uomini in divisa svolgono per garantire la sicurezza degli italiani. Una missione per la quale non smetteremo mai di ringraziarli. Alla famiglia dell’agente Scarpati ed alla Polizia di Stato rivolgo il profondo cordoglio mio e di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera».

I messaggi di dolore e vicinanza ai familiari della vittima da Bignami al ministro Urso

E «sincero cordoglio e profonda vicinanza alla famiglia dell’agente di Polizia Aniello Scarpati che ha perso la vita stanotte a Torre del Greco e al collega rimasto ferito nel tragico incidente. Un pensiero a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato che servono ogni giorno il nostro Paese con dedizione e coraggio» è quanto dichiarato sui social anche dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Il messaggio di Edmondo Cirielli

E non poteva mancare il messaggio di Edmondo Cirielli, Vice Ministro agli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e candidato del centrodestra Presidente della Regione Campania, che sulla tragica vicenda ha espresso vivo dolore e mandato un pensiero ai familiari colpiti dal terribile lutto, ai quali ha indirizzato le sue parole: «Esprimo il mio profondo cordoglio per la morte dell’agente della Polizia di Stato, Aniello Scarpati, caduto in servizio a Torre del Greco. Alla sua famiglia, ai colleghi e alla Polizia di Stato arrivi la mia sincera vicinanza. Nell’augurare pronta guarigione al poliziotto ferito, sento di ricordare che il sacrificio di chi serve lo Stato con dedizione e coraggio resterà per sempre nella memoria di tutti».

Santanchè: «Fondamentale sostenere chi mette a rischio la vita per servire la comunità»

Si unisce al cordoglio di tutta Fratelli d’Italia anche il ministro del Turismo, Daniela Santanchè: «Siamo colpiti da una tragedia che ci lascia senza parole. Oggi piangiamo la perdita di un agente, Aniello Scarpati, che ha sacrificato la propria vita per garantire la sicurezza dei cittadini. La sua dedizione e il suo coraggio rimarranno nei nostri cuori. Esprimo la mia più profonda vicinanza e le mie condoglianze alla famiglia del poliziotto caduto, ai suoi cari e a tutti i suoi colleghi della Polizia di Stato. Un pensiero di affetto e di pronta guarigione va anche al collega ferito, a cui auguriamo una rapida ripresa. In momenti come questi, è fondamentale unirci e sostenere chi ogni giorno mette a rischio la propria vita per servire la nostra comunità».