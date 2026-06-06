Esplode una palazzina a Porto Sant’Elpidio: un morto, tre feriti. Si cerca una donna sotto le macerie. Il cordoglio di Meloni

Foto: redazione / Redazione (06/06/26)

Ipotesi fuga di gas

Il vicesindaco, Andrea Balestrieri è accorso sul posto insieme al Sindaco appena appresa la notizia. Contattato da Il Secolo ha detto: "Siamo di fronte a una tragedia che all' alba ha letteralmente distrutto un'abitazione". Nel luogo della tragedia anche il Governatore Acquaroli: Vicinanza da tutti i marchigiani

È di un morto e tre feriti il bilancio di una violenta esplosione che all’alba ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant’Elpidio, nel fermano. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per coordinare le operazioni di soccorso. Il bilancio è provvisorio mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie. Sul posto sono accorse le autorità locali.

Il cordoglio di Meloni

Appresa la notizia Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha diffuso una nota ufficiale attraverso la quale «esprime profondo cordoglio per la tragica esplosione avvenuta a Porto Sant’Elpidio e la propria vicinanza ai familiari della vittima, alle persone rimaste ferite e a quelle soccorse. Segue con attenzione l’evolversi delle operazioni di ricerca e di intervento, mantenendosi in costante contatto con la Protezione Civile e con le autorità competenti».

Acquaroli a Porto Sant’Elpidio: vicinanza da tutta la comunità delle Marche

Prima della mezza è arrivato sul luogo del crollo il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli che ha subito espresso la sua vicinanza: «Sono da poco arrivato a Porto Sant’Elpidio dove questa mattina si è verificata un’esplosione che ha causato il crollo di una palazzina con il tragico coinvolgimento di due famiglie. Ci stringiamo intorno ai famigliari delle persone coinvolte. Voglio esprimere la vicinanza e il cordoglio a nome dell’intera comunità marchigiana e un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco e a tutte le forze dell’ordine che sono impegnate nelle operazioni di soccorso. Insieme al Sindaco Massimiliano Ciarpella continueremo a monitorare l’evolversi della situazione» ha scritto sui suoi profili social.

Squadre specializzate di ricerca al lavoro

A provocare la deflagrazione avvenuta prima delle 6, secondo le prime informazioni, sarebbe stata una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo e soccorso tre persone rimaste coinvolte nell’esplosione. Tra queste, un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie dopo un delicato intervento di salvataggio, dopo le ore 8. Per quanto riguarda la ricerca della donna dispersa sono in azione squadre specializzate del nucleo Usar (Urban Search and Rescue), unità cinofile, droni ed escavatori, impegnati nel controllo dell’area e nella rimozione delle macerie. L’episodio ha scosso profondamente la comunità di Porto Sant’Elpidio. Le autorità stanno lavorando per accertare le cause esatte dell’esplosione e verificare eventuali responsabilità.

Sindaco e vicesindaco sul posto dall’alba. Balestrieri: siamo di fronte a una tragedia

Contattato da Il Secolo d’Italia il Vicesindaco di Porto Sant’Elpidio ha detto: «Siamo qui dalle ore 5.45 e in questo momento sono insieme a noi presenti tutte le istituzioni locali. Siamo di fronte a una tragedia che all’ alba ha letteralmente distrutto un’abitazione in cui vivevano due famiglie, di 3 e 2 persone. Un uomo purtroppo è deceduto e tre persone ferite sono state immediatamente portate negli ospedali della zona mentre si sta ancora cercando una persona all’interno dell’edificio. I danni sono di grandi dimensioni e l’esplosione ha avuto ripercussioni sulle abitazioni vicine. Le forze dell’ordine di tutti i livelli sono sul posto, stanno indagando sulla natura dell’episodio e lavorano senza sosta».

Un giorno terrinile per la città

Sui social il sindaco di Porto Sant’Elpidio, Massimiliano Cirapella, ha espresso il suo dispiacere: «Questa mattina all’alba una violentissima esplosione ha distrutto una palazzina in via Trentino. Purtroppo c’è una vittima e sono in corso le ricerche di una persona che al momento risulta dispersa. Tre feriti sono stati estratti dalle macerie e trasportati agli ospedali di Torrette e Fermo. Ringrazio i Vigili del fuoco, i soccorritori del 118, tutte le forze dell’ordine, la nostra Polizia locale e le autorità che stanno lavorando senza sosta dalle 5 di questa mattina. È un giorno terribile per la nostra città».