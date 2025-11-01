Napoli, arrestato il 28enne alla guida del Suv che ha investito e ucciso un poliziotto: è positivo al test anti-droga

Morte del poliziotto

Fine della caccia all'uomo: trovato e arrestato a Torre del Greco l'uomo che al volante di una Bmw con 5 passeggeri a bordo ha travolto l'auto delle forze dell'ordine: l'assistente capo Aniello Scarpati è deceduto, il suo collega lotta tra la vita e la morte in ospedale

La caccia all’uomo è finita: è stato rintracciato a Torre del Greco (Napoli) il 28enne di Ercolano che era alla guida di un suv Bmw con a bordo altri cinque passeggeri, che la scorsa notte si è scontrato con una volante della polizia, causando la morte dell’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati, 47 anni, e il ferimento di un altro poliziotto di 35 anni, ricoverato in condizioni gravissime e che sta lottando tra la vita e la morte. Ricoverato in terapia intensiva, il poliziotto rimasto drammaticamente ferito nell’incidente è in pericolo di vita.

Napoli, fine della fuga: 28enne alla guida del Suv arrestato per omicidio stradale aggravato

Da quanto emerge in queste ore da fonti investigative, il 28enne alla guida del Suv che è stato arrestato è risultato positivo alla droga. Gli agenti del commissariato di Torre del Greco (Napoli), dopo una serrata caccia all’uomo appena conclusa, hanno eseguito l’arresto per omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze psicotrope e stupefacenti e per omissione di soccorso nei confronti del 28enne che stanotte alle 2 era alla guida di un suv BMW X4 con altri 5 passeggeri a bordo, tra cui 3 minorenni.

Napoli, 28enne alla guida del Suv positivo al test anti-droga

Come tristemente noto, nel grave incidente stradale avvenuto in Viale Europa a Torre del Greco è morto il poliziotto 47enne Aniello Scarpati. Ed è rimasto gravemente ferito un collega 35enne. Rintracciato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Maresca di Torre del Greco, l’uomo al volante del Suv che ha causato lo schianto mortale, dopo i test tossicologici è stato condotto in commissariato, dove gli saranno formalizzate le accuse. Il 28enne si è dato alla fuga per oltre 12 ore, prima di essere rintracciato dagli investigatori. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Torre Annunziata.

Wanda Ferro: «La morte del poliziotto mi addolora. Auguri di pronta guarigione al collega»

Intanto, le condizioni del collega a bordo con la vittima, e che è rimasto gravemente ferito dopo l’impatto, restano gravissime. Tanto che, tra gli altri, il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, in queste ore ha dichiarato: «La notizia della tragica morte a Torre del Greco dell’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Aniello Scarpati, e del grave ferimento di un altro agente, mentre erano in servizio, mi addolora profondamente».

Un messaggio di cordoglio e di vicinanza a cui, in calce, il sottosegretario aggiunge anche: «Desidero esprimere il più sincero cordoglio ai familiari del poliziotto scomparso, ai suoi colleghi, al Capo della Polizia Vittorio Pisani e al Questore di Napoli Maurizio Agricola. Al collega rimasto ferito rivolgo l’augurio di una pronta e completa guarigione. Questa tragedia ci ricorda, ancora una volta, il coraggio e l’altissimo senso del dovere con cui le donne e gli uomini della Polizia di Stato servono ogni giorno la nazione, spesso a rischio della propria vita».

Il punto sulle indagini

Nel frattempo, le indagini proseguono a ritmo serrato. Dopo una fuga durata oltre 12 ore, culminata nell’arresto di poco fa, la posizione del 28enne di Ercolano alla guida del Suv Bmw che ha travolto la volante della polizia, è ora al vaglio della Procura di Torre Annunziata. Accanto alla probabile accusa di omicidio stradale, il sospetto potrebbe rispondere in concorso anche con gli altri cinque passeggeri (di cui 3 minori) del reato di omissione di soccorso. E intanto risulta preso a noleggio il suv Bmw che nella notte ha travolto la volante della Polizia di Stato sulla quale si trovavano Aniello Scarpati, morto sul colpo, e Ciro Cozzolino, ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale del mare di Napoli.

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, alla guida c’era lo stesso intestatario del contratto di noleggio, il 28enne di Torre del Greco e residente a Ercolano, fuggito dopo l’incidente e appena intercettato e fermato dalle forze dell’ordine.

Crosetto: «Profondo cordoglio per la morte del poliziotto e vicinanza al collega ferito»

E continuano ad arrivare a profusione i messaggi di dolore e cordoglio che le istituzioni tributano alla vittima e al collega ferito nella tragedia di Napoli. Dal Ministero della Difesa, allora, il ministro Guido Crosetto ha espresso «profondo cordoglio per la scomparsa dell’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati della Polizia di Stato che ha perso la vita questa notte nello svolgimento del servizio. Le più sentite condoglianze ai suoi cari e al ministro Piantedosi, al Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani e a tutta la Polizia di Stato. Vicinanza al collega rimasto ferito», posta a caratteri di fuoco che trasudano dolore e indignazione in un post su X il titolare del dicastero della Difesa.

Valditara: dolore e sgomento per la morte del poliziotto e il ferimento del suo collega

Così come, in una nota, il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara non ha mancato di sottolineare come e quanto susciti «dolore e sgomento la notizia della morte dell’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Aniello Scarpati, in un tragico incidente stradale questa notte a Torre del Greco». Inviando, contestualmente, «le più sentite condoglianze ai familiari e ai suoi colleghi e – scrive il ministro dell’Istruzione – tutta la mia vicinanza all’agente rimasto ferito e a tutti gli operatori delle forze dell’ordine che quotidianamente rischiano la loro vita per la nostra sicurezza».

Salvini: «Tolleranza zero, no incidente ma omicidio per chi al volante è sotto effetto di droghe»

Anche il vicepremier e ministro Salvini si aggiunge al coro di commenti di cordoglio per la morte del poliziotto e il grave ferimento del suo collega. E intervenendo sulla drammatica vicenda, il segretario della Lega dichiara senza se e senza ma: «Tolleranza zero e massima attenzione per chi si mette al volante sotto l’effetto di droghe. Non si può parlare di “incidente”. Si deve parlare di omicidio. Una preghiera per la vittima innocente e un pensiero alla sua famiglia».