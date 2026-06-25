Teheran accusa l’Italia, la risposta di Tajani: “Non abbiamo mai partecipato alla guerra contro l’Iran”

Foto: Ansa foto archivio / Photo Perbert (Giugno 2026)

Evacuati i marittimi da Hormuz

Il titolare della Farnesina in un colloquio con Araghci chiarisce che il nostro Paese non ha mai autorizzato le basi militari

“L’Italia e la Romania sono esplicitamente nominate dal segretario generale della Nato come partecipanti all’aggressione contro l’Iran. Essi, insieme a tutti gli altri Paesi europei che hanno sostenuto l’aggressione americano-israeliana contro l’Iran, devono spiegare ai propri cittadini e al mondo perché hanno scelto di colludere in questo palese atto di aggressione e nella commissione di atrocità di massa contro le popolazioni iraniane a Minab, Lamerd, Teheran,Isfahan, Sanandaj, Hamadan, Tabriz, Shiraz, Bandar Abbas”. Lo scrive su X il portavoce del ministro degli Esteri iraniani Esmaeil Baqei dopo l’intervista di Mark Rutte a Fox. Ma arriva la risposta secca e la smentita di Antonio Tajani.

Il ministro degli esteri italiano: “Estranei a ogni azione di guerra”

Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio con l’omologo iraniano Abbas Araghchi. Lo ha scritto lo stesso Tajani su ‘X’ affermando che ‘‘l’Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l’utilizzo delle basi per azioni di guerra contro l’Iran, nel rispetto più rigoroso dei trattati con gli Stati Uniti’‘.

Il titolare della Farnesina ha poi detto di aver chiesto ad Araghchi che ”si torni ad una piena apertura dello Stretto di Hormuz, favorendo il passaggio di tutte le navi cargo italiane ancora bloccate”. “La riapertura dell’ambasciata italiana a Teheran è un forte segnale di dialogo anche in vista della ripresa dei rapporti economici e culturali”, ha sottolineato Antonio Tajani.

La precisazione di Crosetto

“Al fine di evitare inutili e pretestuose polemiche la Difesa ribadisce senza tema di smentita che l’Italia, ed il ministero della Difesa, ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali, degli indirizzi Parlamentari e degli accordi che regolano la presenza e l’utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, senza autorizzare né consentire attività al di fuori delle previsioni vigenti”, aveva replicato il ministro Guido Crosetto a Rutte ieri in Parlamento.

I marittimi evacuati da Hormuz dall’Onu

L’Organizzazione marittima internazionale (IMO) delle Nazioni Unite si appresta a evacuare oltre 11.000 marinai rimasti bloccati nel Golfo dello Stretto di Hormuz, a causa della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Il segretario generale dell’IMO, Arsenio Dominguez, ha dichiarato che l’operazione su vasta scala sarà condotta in collaborazione con l’Iran, l’Oman, gli Stati Uniti e gli altri Stati costieri della regione e l’industria marittima.