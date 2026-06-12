Strage dei monopattini: Eros, 18 anni, è la sesta vittima del 2026. FdI accusa Sala: “Controlli inesistenti a Milano”

Dal 2020 97 morti

Si chiamava Eros Gagliardi, aveva appena 18 anni ed è morto nella notte all’ospedale Niguarda dopo un gravissimo incidente avvenuto a Milano, nel quartiere Bicocca. Il giovane viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico guidato da un amico quando il mezzo si è scontrato con un’automobile all’incrocio tra via Caldirola e viale dell’Innovazione.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, il monopattino avrebbe impegnato l’incrocio senza rispettare il segnale di precedenza, finendo contro una Kia Picanto guidata da una ragazza di 21 anni, risultata negativa ai test per alcol e droga.

Il 18enne è stato trasportato d’urgenza al Niguarda in codice rosso, ma non ce l’ha fatta. Feriti in modo meno grave sia il conducente del monopattino sia l’automobilista.

In due sul monopattino e senza casco: le ipotesi al vaglio degli investigatori

Gli accertamenti sono ancora in corso, ma sul luogo dell’incidente gli agenti non hanno trovato caschi riconducibili ai due giovani. Un elemento che si aggiunge a un’altra possibile violazione: il trasporto di due persone sullo stesso monopattino, espressamente vietato dal Codice della strada.

Il pubblico ministero ha disposto l’autopsia e il sequestro dei veicoli coinvolti per chiarire con precisione la dinamica dell’impatto.

Monopattini killer: dal 2020 a oggi 97 vittime

La tragedia di Milano riaccende il dibattito sulla sicurezza della micromobilità urbana. Secondo l’Osservatorio Sapidata-Asaps, quella di Eros Gagliardi è la sesta vittima del 2026 in incidenti che coinvolgono monopattini elettrici.

Dal 2020 a oggi i decessi registrati in Italia sono saliti a 97: un dato che continua ad alimentare interrogativi sull’efficacia dei controlli e sul rispetto delle norme introdotte negli ultimi anni.

FdI: «Sui monopattini le regole ci sono, ma nessuno le fa rispettare»

Duro l’intervento della consigliera regionale lombarda di Fratelli d’Italia Chiara Valcepina, che parla di «riflessione seria sulla sicurezza e sull’uso responsabile dei monopattini».

«Il nuovo Codice della strada voluto dal Governo Meloni ha introdotto regole chiare: obbligo del casco, assicurazione e divieto di viaggiare in due. Ma le norme, per essere efficaci, devono essere fatte rispettare», ha dichiarato. Sulla stessa linea l’eurodeputata di Fratelli d’Italia Lara Magoni, che ha ricordato come «nessuna disposizione possa sostituire il senso di responsabilità personale» e ha invocato maggiori investimenti nell’educazione stradale.

La Russa: «A Milano clima di totale impunità, 518 feriti solo nel 2026»

Ancora più severo il giudizio dell’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa. «È inutile fare le leggi se poi non vengono applicate. Continuo a vedere monopattini senza casco, con due persone a bordo, spesso contromano o sui marciapiedi. È rarissimo che vengano fermati e sanzionati», ha denunciato.