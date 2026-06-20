Renzi linciato sotto gli occhi di Conte e Schlein. Fischi, insulti e “buuu” dalla platea della Fiom

Foto: ANSA / GIORGIA BASSOLI (19 giugno 2026 )

Il campo "minato"

Non c’era, Matteo Renzi, come nella famosa foto dell’osteria romana ribattezzata del mini-campo largo, con Fratoianni, Bonelli, Conte e Schlein. Non c’era, ieri sera, a Bologna, per la manifestazione della Fiom Cgil con i leader di Avs, M5S e Pd, ma quando qualcuno ha fatto il suo nome la platea si è scatenata: fischi, “buuu”, insulti, frasi urlate, “non lo vogliamo”… Conte ha fatto finta di scherzare, “non sono io, lo dicono loro, eh…“, la Schlein s’è imbarazzata, avviando una delle sue “supercazzole” in politichese sulle energie da coinvolgere nel campo largo. Ma la platea era scatenata, sotto lo sguardo del segretario generale del sindacato dei Metalmeccanici, Michele De Palma.

Renzi linciato dalla Fiom davanti a Conte e Schlein

Sulle colonne del “Fatto“, si gioisce per il linciaggio a Renzi. “Per loro Matteo Renzi è quello del Jobs Act. E per questo rischia di far perdere più voti di quelli che porterebbe al campo largo. In tanti la pensano così alla festa della Fiom di Bologna. “Se dovesse entrare nel campo largo si rischia un bagno di sangue”, racconta a Ilfattoquotidiano.it un operaio.

Dalle fila dell’ex Pd, Pina Picierno se la ride e lancia un appello: “Amiche e amici riformisti del Campo Largo, siete davvero convinti che il modo più efficace per costruire un’alternativa di governo alla destra sovranista di Giorgia Meloni sia affidarsi a chi vi chiude nell’armadio appena entra Giuseppe Conte nella stanza o a chi vorrebbe scegliere al posto vostro i leader che vi rappresentano? Noi crediamo di no. Per questo vi aspettiamo dentro Spazio Pubblico per costruire insieme un polo europeista, democratico e riformista”, dice in un post sui social con un video allegato in cui dice, tra l’altro: “La notizia di oggi è che all’iniziativa della Fiom con Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni a un certo punto sono partiti insulti e fischi a Matteo Renzi”.

(La foto di Renzi è stata modificata con Ia)