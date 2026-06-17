La taverna di quelli che “odiano” i ricchi? Rigatoni a 18 euro e pesce fresco. Il campo largo inizia col “gourmet privè”

Foto: INSTAGRAM / NICOLA FRATOIANNi

La sinistra a tavola

Hanno fatto a “rotazione”, i leader del centrosinistra che si sono ritrovati a pranzo ieri da “Costanza”, storico ristorante nel cuore di Roma a due passi da Campo de’ FDiori. Ma chi ha messo mano al portafoglio? O forse ci ha pensato Renzi con un bonifico, per far capire che i conti, senza di lui, non tornano? Il mistero della foto del “quartetto Cetra” della politica si infittisce, come quello sulla location scelta dai leader del “campo largo”. Un luogo di grande pregio, l’Hostaria Costanza, di buon gusto e dal menu tradizionale, ma con varianti alla cucina romana che lo hanno collocato, nelle attenzioni dei critici, in una fascia più “gourmet” che pop. Un ristorante del centro di Roma, con diverse stelle e diversi zeri sul menu, come spesso in quella zona.

La taverna del campo largo dove anche i ricchi piangono…

Ecco perché in più di qualcuno, la scelta della foto opportunity di Elly Schlein, Angelo Bonelli, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni, annunciata come prima mossa di un progetto elettorale di campo largo (che al momento non prevede Renzi) quella location raffinata e alquanto costosa, rispetto a una trattoria di Trastevere, ha generato perplessità. Se i leader della possibile “patrimoniale”, eredi di quei comunisti che chiedevano, nei manifesti, di “far piangere anche i ricchi”, si vedono in una sala riservata, oggi definita “privè”, con un menu che prevede di sborsare 18 euro per dei tagliolini con i moscardini e dei rigatoni alla norcina, forse non hanno ben presente a quale elettorato parlare. Come non ce l’aveva presente la coppia Fratoianni-Piccolotti che si era liberata di una “Tesla” dell’odiato Musk spiegando però che 47mila euro per un’auto non erano poi tantissimi. Anche qui, 18 euro per un primo non sono uno scandalo, ma nelle trattorie del “popolo” a Roma una cacio e pepe si mangia anche con 10-12 euro, non i 15 del “Costanza”, come del resto i rigatoni. Ma i prezzi li fa giustamente chi ospita. Del resto, la taverna della foto del “campo largo” è molto ben frequentata. Non è la prima volta che ci vanno politici, di destra, di sinistra, in quelle sale ricavate dai resti del teatro di Pompeo, costruito intorno al 61 a.C. e ‘scenario’ di uno degli episodi più celebri della storia della città eterna: l’assassinio di Giulio Cesare e le di di marzo del 44 a.C.

I leader di M5s, Pd e Avs però, hanno avuto anche a disposizione una saletta riservata , attigua agli spazi ‘storici’ del ristorante e quindi maggioramente frequentati. Come è stato possibile? “Hanno prenotato loro, non certo dei collaboratori”, hanno spiegato all’Adnkronos i titolari di Costanza. Ma “Giuseppe Conte è un cliente abituale, da un po’ di tempo”, aggiungono.

Quello di Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni a quanto pare è stato un pranzo light.a base di pesce e verdura di contorno. Il menù di Costanza è ricco di prodotti per gli amanti del pesce, a partire dalle ostriche e dal sautè di cozze di antipasto. Tra le portate principali, tagliolini con i moscardini e bottarga, fusilloni ai frutti di mare, fritto di calamari, scampi alla griglia, spiedino di mazzancolle alla griglia, calamari alla grigila e pescato del giorno. Sì, ma chi ha pagato? “Per il conto facciamo a rotazione”, ha rivelato oggi all’AdnKronos l’ex premier, Giuseppe Conte, intervistato dal direttore Davide Desario. Sì, ma chi? E quanto?