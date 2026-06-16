Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli siglano il “patto della taverna”. La comicità involontaria di Avs: «Questa foto…»

Foto: Instagram Nicola Fratoianni (16 giugno 2026)

Scatti del giorno

A due anni dal "patto della birra", il campo largo ci riprova. O, forse, ci prova, considerati gli scarsi risultati conseguiti fin qui. «Segnatevi queste date: 8 e 15 luglio. Ci vediamo presto!», scrive il leader Avs e a sinistra scattano entusiasmi tracimanti

A quasi due anni dal “patto della birra”, i leader del centrosinistra ci riprovano col “patto della taverna”. Nicola Fratoianni ha postato una foto insieme ad Angelo Bonelli, Elly Schelin e Giuseppe Conte seduti intorno a una tavola con tovaglie ma non imbandita, con alle spalle un muro rustico in quello che è evidentemente un ristorante, identificato dagli osservatori come la “Costanza Hostaria”.

Il campo largo lancia il “patto della taverna”

«Al lavoro. Per cambiare l’Italia. Segnatevi queste date: 8 e 15 luglio. Ci vediamo presto!», è il breve messaggio che accompagna la foto, nella quale sono taggati anche gli altri leader. Al centro dell’incontro vi sarebbe stato il programma con cui presentarsi alle politiche, mentre le date si riferirebbero a due iniziative pubbliche per un confronto sulle proposte programmatiche del campo progressista. Certezze su dove, come, con chi, però, allo stato attuale non ce ne sono: l’organizzazione è in divenire.

L’entusiasmo di Fratoianni e Bonelli

È certo, invece, che Fratoianni, Bonelli, Schlein e Conte vogliono mandare il messaggio di volerci riprovare – o provare, considerati i risultati non particolarmente brillanti ottenuti finora. «Una buona notizia e una risposta ai tanti elettori che ci chiedono di accelerare», ha commentato Bonelli parlando in Transatlantico con i cronisti. «L’incontro – ha spiegato Fratoianni – era tra i leader che dirigono un partito che ormai da anni, su tante cose, hanno costruito convergenze e proposte».

Conte quasi si giustifica

Conte, poi, ci ha tenuto a precisare che l’incontro «non era il primo, anche se questa volta lo abbiamo reso noto e pubblico». Un po’ come certi fidanzati che escono allo scoperto dopo un periodo di rodaggio, ma con sentimenti diversi: uno dei due è entusiasta, l’altro sente quasi il bisogno di giustificarsi.

«Ci sono dei confronti che si sono susseguiti con una certa costanza, ma noi stiamo lavorando nella consapevolezza che adesso tocca a noi e dobbiamo rimboccarci le maniche», ha aggiunto Conte, spiegando che gli appuntamenti pubblici serviranno «per illustrare anche che non partiamo da zero, abbiamo già fatto un percorso in questa legislatura, soltanto che viene un po’ oscurato dal dibattito contingente, del giorno, ma in realtà c’è già un percorso di condivisione di punti programmatici, che si tratti di progetti di riforma o mozioni o risoluzioni».

«Scusate, il kraken era in bagno?»

La foto ha suscitato commenti di varia natura, in molti casi ironici. «Scusate, il kraken era in bagno?», ha scritto l’account di The Journalai, ironizzando sull’assenza di Renzi, senza il quale anche la speranza di potersela giocare viene meno. «Mamma mia, che disagio», si legge in un altro commento. «Gli Avengers», scrive un utente, mentre un altro riprende il filone supereroi virando su un’altra saga: «I Fantastici 4: la Donna Invisibile (Schlein, non sa comunicare), Mr Fantastic (Conte, si allunga in qualsiasi governo gli capiti a tiro), la Torcia Umana (Bonelli, si accende un bel cannone) e infine la Cosa (Fratoianni, che boh è roccioso)».

La comicità involontaria di Avs: «Questa foto ha un’aura potentissima»

Non mancano comunque anche i commenti di sostegno e incoraggiamento. Ma fra tutti sono forse quelli degli account di Sinistra italiana ed Europa Verde a spiccare per un entusiasmo così tracimante da diventare comico. «Dai, dai, dai» è stato il commento di Sinistra italiana, che forse voleva evocare l’inno dei mondiali, ma che in questo contesto fa venire in mente il motto del René Ferretti di Boris, la serie da cui è stato mutuato il nomignolo “Stanis La Pochette”, uno dei più velenosi affibbiati a Conte. Niente a che vedere, comunque, con il livello spaziale del commento di Europa Verde: «Questa foto ha un’aura potentissima». Un tasso di comicità involontaria oggettivamente insuperabile.