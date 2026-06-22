Il centrodestra senza Vannacci cresce e supara il Campo largo. Il sondaggio Noto spiega il perché

Il generale al contrario

Il sondaggista: se Futuro Nazionale entrasse formalmente nella coalizione, il centrodestra e il campo largo si troverebbero appaiati: 45% contro 45%. Diversamente se invece Vannacci corresse da solo, la coalizione senza di lui salirebbe al 45,5%; mentre il campo largo si fermerebbe al 42%. Un vantaggio di 3,5 punti percentuali

Aveva perfettamente ragione Giorgia Meloni: la politica non si fa con le alchimie e con la matematica: vince chi governa bene. Lo aveva detto in conferenza stampa al termine del G7 di Evian, con i giornalisti che la incalzavano sulla formazione del’euro-deputato ed ex generale. La conferma di questo giudizio arriva dal sondaggio Noto realizzato per il Giornale. Ma Roberto Vannacci è davvero decisivo alle prossime elezioni? La risposta è un no deciso. Se Futuro nazionale corresse da solo, il centrodestra prenderebbe più voti. Un’alleanza con il centrodestra potrebbe produrre più perdite che guadagni.

Il sondaggio Noto per “il Giornale”

Il sondaggista elabora due ipotesi: se Futuro Nazionale entrasse formalmente nella coalizione, il centrodestra e il campo largo si troverebbero sostanzialmente appaiati: 45% contro 45%. Diversamente se invece Vannacci corresse in proprio: in questo caso, pur ottenendo un 6%, il centrodestra senza di lui salirebbe al 45,5%; mentre il campo largo si fermerebbe al 42%. Un vantaggio di 3,5 punti percentuali per la coalizione ora al governo. Notevole questo effetto Vannacci al contrario. I motivi sono ben spiegati. Secondo Noto la presenza del generale nella coalizione allontanerebbe una parte dell’elettorato moderato e centrista. Fratelli d’Italia scenderebbe dal 29% al 27%, Forza Italia dal 7,5% al 6,5%, mentre Noi Moderati dimezzerebbe dall’1,5% allo 0,5%. Infine, la Lega perderebbe mezzo punto percentuale: dal 6,5% al 6%.

Il centrodestra si avvantaggia senza Vannacci in coalizione

Ecco, tutti gli “alchimisti” e i “matematici” che da quando Vannacci ha lanciato il suo partito passano ore a far di conto, hanno un risposta chiara e netta dal sondaggio Noto. Sorprende anche la sorte di Futuro Nazionale secondo i due diversi scenari: Vannacci prenderebbe il 6% se corresse da solo, il 4% in coalizione con il centrodestra. Perdendo un terzo dei consensi. Non solo, l’effetto Vannacci impatterebbe anche con una riduzione dell’affluenza alle urne. “L’affluenza stimata scenderebbe infatti dal 61% al 59%. Anche questo è un elemento che penalizza la coalizione, perché una parte di elettori preferirebbe non votare piuttosto che sostenere una proposta politica percepita come troppo distante dalle proprie sensibilità”, commenta Noto.

L’alleanza con Vannacci produce più perdite che guadagni per tutti i partiti della coalizione

Il sondaggio rappresenta anche la prova del nove di altre rilevazioni che hanno sondato come il partito di Vannacci tolga voti a Giuseppe Conte. “Quando Futuro Nazionale corre autonomamente, il Movimento 5 Stelle scende dall’attuale 13% all’11,5%, perdendo un punto e mezzo”. Ed è un’ ulteriore conferma di quanto il sondaggista aveva già rilevato in passato. Ossia che “l’elettorato del generale non è attratto dalla fiamma di FdI, se non altro perché non viene dal centrodestra tradizionale. Vannacci catalizza l’attenzione degli astenuti, dei grillini delle origini”. In sintesi, la diagnosi della premier è quella giusta: in politica le somme dei singoli partiti dicono poco. Contano le compatibilità che si rispecchiano nelle sensibilità degli elettori.