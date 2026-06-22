Scontro con Trump, Meloni rassicura i ministri: “Rapporti con gli Usa da tutelare, l’Italia sarà alla festa del 2 luglio”

La querelle tra Giorgia Meloni e Donald Trump continua a tenere banco, dopo i nuovi attacchi arrivati ieri nei confronti della premier. La premier Giorgia Meloni durante il Consiglio dei ministri di oggi avrebbe fatto riferimento allo scontro a distanza con il presidente degli Usa ma avrebbe sottolineato che non deve impattare sui rapporti del governo con gli Stati Uniti. Alla luce di questo, riferiscono le stesse fonti di governo, Meloni ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all’ambasciata Usa per la festa dell’Indipendenza, anche perché – avrebbero rimarcato – “l’ambasciatore Fertitta è sempre stato estremamente disponibile e professionale nei nostri confronti”.

Dall’altra parte dell’Atlantico, Donald Trump non ha usato mezzi termini. In un’intervista esclusiva rilasciata a Tgcom24, il presidente degli Stati Uniti è tornato sul suo recente post su Truth, nel quale aveva attaccato nuovamente Meloni. “Siamo trattati molto male, anche dalla vostra presidente del Consiglio, che si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l’Italia”, ha detto Trump, allargando poi il discorso all’Alleanza Atlantica nel suo complesso: “Sto parlando della Nato in generale, non solo del vostro Paese. Però lei è stata una delle peggiori… in effetti”.

Alla domanda se stesse valutando un ritiro degli Stati Uniti dalla Nato, Trump ha risposto in modo sibillino: “Non lo voglio dire”. Una frase che, nelle intenzioni o meno, alimenta ulteriori interrogativi sul futuro dell’impegno americano nell’Alleanza. I riflettori si spostano ora su Berlino. Mercoledì 25 giugno, presso la Cancelleria federale, è in programma un incontro tra i capi di Stato e di governo del cosiddetto formato E5, che riunisce Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Polonia. Al centro del vertice vi saranno i preparativi per il prossimo summit Nato di Ankara, in programma a luglio. In quella sede, Meloni e Trump torneranno incontrarsi.