Meloni zittisce Trump: “Attacchi insensati, io difendo l’Italia: essere tua amica non mi aiuta”

Foto: ANSA / FABIO FRUSTACI ( 26 maggio 2026 )

Il duello sui social

E’ durissima, ferma e dettagliata, nel merito, la risposta di Giorgia Meloni a Donald Trump, che questa mattina si era lasciato andare all’ennesimo sproloquio contro la premier italiana, accusata di volere essere “sua amica” per risalire nei consensi. Parole arrivate dopo quelle di ieri, sul “voleva fare le foto con me, mi ha fatto pena“, alle quali oggi Meloni ha risposto con un messaggio su Instagram in inglese, sotto al post di Trump che si era affidato a “Truth”.

La risposta di Giorgia Meloni a Donald Trump

“Questa è la mia risposta all’ultimo post di Donald Trump che mi riguarda. Ma non tornerò sull’argomento, perché credo ancora nell’unità dell’Occidente e non credo che questo sia uno spettacolo all’altezza del nostro compito”, ha scritto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Questi attacchi costanti e immotivati sono insensati. Quanto alla mia popolarità, essere tuo amico non l’ha certo aiutata, né dipende dal mio rapporto con te. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l’interesse nazionale italiano, ed è esattamente ciò che ho sempre fatto”. “È ciò che ho fatto – aggiunge – anche riguardo alle basi militari americane in Italia. Il loro utilizzo è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò Primo Ministro. L’Italia rimane una nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua”.

L’attacco del presidente americano di stamattina

Sui social, questa mattina, Donald Trump era tornato ad attaccare la premier italiana Giorgia Meloni, ribadendo che “gli avrebbe chiesto più volte una foto insieme durante il G7 in Francia”. In un nuovo post su Truth Social, il presidente americano ha sostenuto che Meloni “sta andando male in Italia, forse perché ha lasciato gli Stati Uniti, un Paese che ama e protegge davvero l’Italia, quando si è trattato di negare all’Iran di ottenere o sviluppare un’arma nucleare”. Nel post, Trump mostra una mancanza di lucidità e scrive ‘Gigiorgia’ invece di Giorgia.