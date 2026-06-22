Tragedia in Irpinia, bimbo di 10 anni muore dopo lo schianto della sua minimoto contro una Jeep

Foto: ansa / ìPER GENTILE CONCESSIONE DI IRPINIANEWS (22 giugno 2026)

Ad Avellino

Una tragedia enorme ha scosso la comunità di un piccolo paesino dell’Avellinese, Moschiano. Un bambino di dieci anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a causa dell’impatto della sua minimoto da cross con una Jeep. L’incidente è avvenuto sulla provinciale che collega il comune di Moschiano e quello di Lauro. L’impatto, avvenuto in corrispondenza di un tornante della carreggiata, è stato violentissimo e il bambino, che indossava il casco, è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Gli occupanti della Jeep e il padre, che lo precedeva alla guida della sua auto, hanno prestato i primi soccorsi ma i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 si sono purtroppo rivelati inutili, così come l’intervento dell’eliambulanza giunta sul posto e pronta a trasferire il bambino all’ospedale Moscati di Avellino.

Per la piccola vittima non c’è stato nulla da fare. Nel veicolo viaggiavano quattro giovani residenti a Caserta, Maddaloni e Casamarciano che operano nel settore della pubblicità e che si sono fermati subito dopo l’incidente. I carabinieri di Lauro, coadiuvati dai colleghi della compagnia di Baiano, stanno ricostruendo la dinamica. Sono sotto choc sia il padre del bimbo che chi era a bordo della Jeep, ossia quattro ragazzi residenti a Caserta, Maddaloni e Casamarciano.

Sul posto è giunto il sindaco di Moschiano, piccolo centro di cui era originaria la vittima, Sergio Pacia: “Una tragedia immane, dove non ci sono parole e non possiamo fare altro che stare vicino ai familiari. Nel giorno dei funerali proclameremo il lutto cittadino”. Il giovane alla guida della Jeep è stato sottoposto ai test per alcol e droga, i cui risultati per il momento non sono stati resi noti dai militari del comando provinciale di Avellino.