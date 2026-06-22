Per blindare gli ascolti si punta sull’usato sicuro. Palinsesti top secret, ma dopo “La Ruota della fortuna” toccherebbe a “Ok il prezzo è giusto”

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Mediaset, operazione nostalgia

Palinsesti Mediaset: il cantiere di Cologno Monzese è in fermento, e tra retroscena e segreti, sorprese e illazioni, una cosa è certa: nella composizione della programmazione televisiva si punta sul vintage d’autore. I telefoni scottano, ma le bocche restano rigorosamente cucite, ma non è certo un segreto che dietro le quinte del Biscione sia in atto una vera e propria rivoluzione silenziosa in vista dei palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva. Una strategia che, a guardarla bene, assomiglia molto a un potente “ritorno al futuro” che, in un’epoca di frammentazione dello streaming e di scommesse low-cost spesso fallimentari, potrebbe fare la differenza.

A Cologno Monzese di scena nei palinsesti il ritorno dei titani: la strategia dell’usato sicuro

Stando a fonti come CinguettaTv e DavideMaggio.it, si starebbero testando diversi programmi cult rispolverati dalle teche della memoria recente, tra cui Passaparola, Jeopardy e The Money Drop e soprattutto – sebbene tutto sia ancora da confermare in attesa della presentazione ufficiale – un’indiscrezione si fa sempre più concreta: il ritorno di Ok, il prezzo è giusto. Come a dire che i vertici Mediaset hanno deciso di andare sul sicuro, rispolverando i gioielli di famiglia. E i marchi storici che hanno fatto la fortuna della tv commerciale sono pronti a riprendersi il telecomando.

Colpaccio Mediaset dopo “La ruota della fortuna”: pronto a tornare “Ok, il prezzo è giusto!”, con un conduttore a sorpresa

L’indiscrezione più calda, che trova conferme sempre più solide tra gli addetti ai lavori, riguarda il ritorno di un cult assoluto: «Ok, il prezzo è giusto!». Il game show che ha segnato un’epoca e che è rimasto impresso nell’immaginario collettivo grazie alla conduzione storica di Iva Zanicchi è pronto a riaccendere su di sé riflettori e storico affetto del pubblico. Ma la domanda che apre a dubbi e ipotesi è: chi ci sarà al timone? Secondo quanto appreso in esclusiva dall’Adnkronos, il nome in pole position sarebbe quello di Max Giusti. Un volto eclettico, capace di unire ironia e conduzione classica. Una miscela perfetta per dare freschezza a un meccanismo oliatissimo ma pur sempre vintage. Resta, più che altro, il mistero sulla collocazione: la rete ammiraglia è pronta a testarlo. Ma la fascia oraria sarebbe ancora oggetto di un vero e proprio risiko interno.

Test top secret di puntate zero con tre nomi in lizza

Ma le sorprese non finiscono qui. Come brevemente anticipato nei corridoi Mediaset si sussurra anche del possibile sbarco di Jeopardy!, il mitico quiz americano che a suo tempo ispirò il Rischiatutto di Mike Bongiorno. Qui il retroscena si fa avvincente: Mediaset avrebbe già registrato ben tre “puntate zero” (esprimenti pilota di prova), affidando conduzione e studio a tre pesi massimi differenti per testarne l’alchimia con il pubblico: Enrico Papi, Max Giusti (ancora lui) e la spumeggiante Michelle Hunziker. Un vero e proprio casting stellare per un progetto ancora blindatissimo. Sempre ricordando, contestualmente, che al momento sulle indiscrezioni non vi è alcuna ufficialità… E intanto, sullo sfondo, restano caldi anche i dossier legati a Passaparola e The Money Drop.