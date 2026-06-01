Quattro corpi carbonizzati ad Amendolara sulla statale Jonica: inquirenti al lavoro per identificare le vittime

A fuoco una vettura

Tragedia sulla Strada Statale 106 Jonica, in Calabria. Quattro persone sono morte dopo che il monovolume sul quale viaggiavano ha preso improvvisamente fuoco all’interno di un’area di servizio nei pressi di Amendolara, in provincia di Cosenza. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Il rogo mortale è avvenuto all’interno dell’area di servizio IP lungo la statale. Il tratto interessato dal km 394,500 al km 395,200 è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni.

L’ipotesi dei 4 braccianti di Amendolara

Secondo le prime ricostruzioni, la monovolume a bordo del quale viaggiavano i quattro occupanti ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava all’interno dell’area di servizio della località calabrese.

Per i quattro, che secondo i siti d’informazione locale sarebbero braccianti della zona, non c’è stato scampo: sono infatti rimasti intrappolati all’interno della vettura, perdendo la vita a causa del violento rogo. Nella zona sono numerosi i migranti impegnati nella raccolta di frutta e verdura nei terreni agricoli della zona.

Le dinamiche e le esatte cause del gravissimo episodio restano ancora del tutto da definire e sono attualmente al vaglio degli inquirenti. Saranno gli accertamenti in corso a chiarire se l’incendio sia stato provocato da un guasto meccanico improvviso del mezzo, da una perdita di controllo del veicolo o se sia l’effetto di una collisione precedente all’ingresso della stazione di servizio.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area per scongiurare il rischio di esplosioni legate alla vicinanza con le pompe di carburante. Presenti anche i sanitari del 118, che purtroppo hanno solo potuto constatare il decesso delle quattro persone, insieme alle Forze dell’Ordine.

Polizia stradale al lavoro per chiarire le dinamiche del rogo

Per consentire i rilievi scientifici da parte della Polizia Stradale e garantire la sicurezza degli automobilisti, l’Anas ha disposto la chiusura temporanea al traffico in entrambe le direzioni del tratto compreso tra il chilometro 394,500 e il chilometro 395,200.

Sul luogo dell’incidente sono massicciamente impegnate le squadre d’emergenza del personale Anas e le Forze dell’Ordine, al lavoro sia per gestire la viabilità secondaria sia per consentire agli investigatori di completare le verifiche necessarie prima di ripristinare la regolare circolazione.