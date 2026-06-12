“Qualcuno ha fatto il miracolo”: Pier Silvio Berlusconi si commuove dopo l’incidente nel giorno del ricordo del padre

Il video

Tre anni dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, Mediaset lo celebra tra ricordi, applausi e una parola che, in una serata così, non poteva passare inosservata: miracolo. Sul palco dell’evento organizzato a Cologno Monzese per ricordare il fondatore del gruppo, Pier Silvio Berlusconi ha alternato emozione, memoria familiare e orgoglio aziendale. Ma il momento che più ha colpito i presenti è arrivato quando ha parlato dell’incidente automobilistico che lo ha coinvolto il giorno precedente.

“Avrebbe potuto essere una tragedia, invece si è trasformato in un miracolo”, ha detto davanti ai dipendenti e agli ospiti presenti. Parole che hanno assunto un significato particolare perché pronunciate proprio durante la serata dedicata alla memoria del padre, a tre anni dalla sua scomparsa.

Gerry Scotti e l’abbraccio che riporta indietro nel tempo

La serata si è aperta con Gerry Scotti, che ha ripercorso i suoi primi passi nell’azienda fondata da Silvio Berlusconi. “Quando arrivai qui c’erano ghiaia e capannoni”, ha raccontato il conduttore, ricordando la trasformazione di quella che sarebbe diventata una delle più grandi realtà televisive europee.

Poco dopo è salito sul palco Pier Silvio Berlusconi. Tra i due è andato in scena un lungo e affettuoso abbraccio. “Tre anni fa ci siamo abbracciati qui davanti in quello che tu chiami l’abbraccio dell’orso. Io invece lo chiamo l’abbraccio dello zio Gerry”, ha scherzato il presidente di MFE-MediaForEurope.

Il video dedicato al Cavaliere e il ricordo di una storia unica

Uno dei momenti più intensi della serata è stato il filmato introdotto da Tony Capuozzo e dedicato alla figura di Silvio Berlusconi.

Le immagini hanno ripercorso la sua avventura imprenditoriale, la nascita delle televisioni commerciali, le sfide politiche e i successi sportivi con il Milan, riportando alla memoria una delle figure più influenti della storia italiana degli ultimi decenni.

Nel suo intervento Pier Silvio ha ricordato i valori ricevuti dal padre. “Passione, energia, determinazione e ottimismo sono sentimenti che mio padre mi ha insegnato e che continuo a portare con me ogni giorno”.

Mediaset, la crescita internazionale e il ritorno della Ruota della Fortuna

L’amministratore delegato di MFE ha sottolineato come il gruppo abbia continuato a crescere anche dopo la scomparsa del fondatore, affermando che Silvio Berlusconi sarebbe stato orgoglioso dello sviluppo internazionale raggiunto negli ultimi anni. Tra gli esempi citati anche il successo del ritorno della Ruota della Fortuna, affidata a Gerry Scotti, diventata nuovamente uno dei programmi più seguiti dell’emittente.

Un risultato che, nelle parole di Pier Silvio, rappresenta bene la capacità dell’azienda di innovare senza perdere il legame con il proprio pubblico.

Il racconto dell’incidente e la parola che emoziona tutti

Quando la serata sembrava avviarsi verso la conclusione, Pier Silvio Berlusconi è tornato sul palco per condividere una riflessione personale sull’incidente che lo aveva coinvolto appena ventiquattro ore prima. “Poteva essere una tragedia, invece si è trasformato in un miracolo. Quando si è consapevoli di aver vissuto un miracolo, se ne esce più forti di prima”. Parole sono accolte da un lungo applauso. Il riferimento al “miracolo”, pronunciato proprio nel giorno dedicato al ricordo di Silvio Berlusconi, non è passato inosservato tra i presenti, contribuendo a rendere ancora più intensa una serata già carica di emozione.

E in una serata segnata dal ricordo, dagli abbracci e dalle parole di Pier Silvio, quel riferimento al “miracolo” è apparso a molti come una coincidenza dal forte valore simbolico, destinata a far discutere e a dividere, come accade da oltre 30 anni quando si parla di Berlusconi.