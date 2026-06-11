Incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi: è rimasto illeso dopo un frontale con un’altra macchina

Foto: Ansa / Ufficio stampa (18/3/2025)

Vettura distrutta

A seguito del sinistro stradale, la macchina dell'amministratore delegato di Mediaset avrebbe subito gravi danni nella parte anteriore. Anche gli airbag presenti nel veicolo sono scattati a seguito dell'impatto

Pier Silvio Berlusconi è rimasto coinvolto in un violento incidente mercoledì sera, mentre tornava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale da parte di Mediaset, a quanto apprende l’Adnkronos, l’amministratore delegato del gruppo ne sarebbe uscito praticamente illeso. L’impatto, che si è verificato sulla provinciale tra Villasanta e Arcore, avrebbe causato solo lievi ferite. Secondo una prima ricostruzione, la macchina su cui viaggiava Berlusconi sarebbe stata colpita frontalmente da un altro veicolo che avrebbe invaso la sua corsia di marcia.

L’impatto ha distrutto la parte anteriore dell’auto di Berlusconi e provocato l’apertura di tutti i sistemi di sicurezza. Nonostante la dinamica, Pier Silvio non avrebbe riportato conseguenze significative. Rimane quindi confermata la sua presenza stasera all’evento organizzato nella sede di Mediaset per la commemorazione del padre, Silvio Berlusconi, nel terzo anniversario della sua scomparsa. All’incontro parteciperanno tutti i collaboratori del gruppo Mediaset.

Incidente per Pier Silvio Berlusconi: ha riportato ferite lievi

L’incidente si è verificato attorno alle 21.30. Berlusconi stava rincasando dopo una giornata di lavoro, al volante della propria auto sulla provinciale tra Villasanta e Arcore. Stava procedendo in fila, ma l’auto proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo in piena accelerazione. Di conseguenza, il mezzo ha quindi invaso la carreggiata ed è finito nel senso di marcia opposto. Nell’impatto frontale sarebbero andati distrutti la parte anteriore del veicolo. Anche gli airbag presenti nella macchina si sono aperti a causa del sinistro stradale. Pier Silvio Berlusconi, grazie alla cintura di sicurezza e ai sistemi di protezione dell’auto, è uscito quasi illeso dall’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che l’hanno sottoposto ai primi controlli sanitari, accertando solamente lievi ferite.