Conte sceglie lo show: “Mi dimetto, domani spetta a me”. Ma la commissione non ci sarà. FdI: “Lo sapeva, è un bugiardo. Continua a scappare”

Covid, ennesima fuga

Una telenovela, una buffonata targata Giuseppe Conte. La tanto sospirata audizione in commissione Covid del leader 5Stelle, all’epoca della pandemia presidente del Consiglio, domani non ci sarà. Il 4 agosto infatti la commissione non è convocata per le contemporanee votazioni nei due rami del Parlamento. Possibile che non conoscesse il calendario dei lavori quando nel pomeriggio annuncia solennemente le dimissioni per essere audito? “In vista dell’audizione di domani mattina mi sono dimesso dalla Commissione Covid. E spetterà a me, finalmente, parlare in modo da spazzare via tutto il fango“. Così in un post sui social invitando a seguire l’intervento in diretta streaming. Una burla. Dopo essere fuggito per mesi dal chiarimento richiesto adesso gioca con lo show, minacciando di svuotare il sacco, ben sapendo che la commissione non si riunirà. La strategia è molto simile a quella di Domenico Arcuri, all’epoca commissario straordinario con pieni poteri. Passare da accusato ad accusatore, svicolare dai punti nevralgici della gestione del covid e buttare la palla in panchina. In stile tribuno del popolo poter recitare sdegnato contro la persecuzione politica e mediatica.

Covid, Conte si dimette per essere audito. Ma la commissione è sconvocata

Dopo l’annuncio delle dimissioni il presidente della commissione Marco Lisei è costretto a svegliare l’ex avvocato del popolo. E svelare l’antefatto. “In ragione dei lavori delle Aule parlamentari per le giornate di martedì 4 e di mercoledì 5 agosto, con previste votazioni tutto il giorno sia alla Camera che al Senato, ho dovuto sconvocare l’audizione di Giuseppe Conte”. Ma il leader pentastellato ne era a conoscenza. “Già la scorsa settimana – spiega Lisei – i miei uffici avevano contattato la segreteria di Conte anticipando che sarebbe stato difficile tenere l’audizione il 4 e il 5 agosto. Pertanto, avevano chiesto altre disponibilità. Io stesso, nel corso dell’ultima seduta, avevo avvisato che sarebbe stato utile da parte del leader del M5S proporre altre date. Nella giornata di venerdì scorso i miei uffici hanno nuovamente contattato la segreteria di Conte, senza tuttavia ricevere disponibilità di altri giorni. Così ho deciso di tentare di fissarla comunque il 4 agosto. Ma come previsto – conclude il presidente della commissione di FdI – non c’è materialmente spazio per una audizione che richiederà parecchie ore. I miei uffici prenderanno ancora contatto con Conte per individuare altre date utili”.

Buonguerrieri: è un bugiardo, non potrà scappare sempre

Come un leprotto in fuga Conte continua a evitare l’inevitabile. Forse non è sufficientemente pronto per essere ascoltato, forse teme contraccolpi e preferisce rimandare tutto a settembre, come uno scolaretto impreparato. “Giuseppe Conte si è dimostrato ancora una volta un bugiardo”, commenta a caldo Alice Buonguerrieri capogruppo di FdI in commissione Covid. “Aveva pubblicamente assicurato di essere disponibile a farsi audire in vari giorni. Ma alla fine la sua disponibilità si è ristretta ai soli giorni 4 e 5, date nelle quali sapeva benissimo che le Aule erano impegnate con sedute che prevedono delle votazioni. E, dunque, è praticamente impossibile che una commissione d’inchiesta bicamerale potesse svolgersi. Nonostante le reiterate sollecitazioni a fornire altre date da parte del presidente Lisei, fatte anche nell’ultima seduta in webtv, sino ad oggi ha fatto finta di nulla. Conte pensa di poter continuare a prendere in giro gli italiani? Ha così tanta paura delle domande che i commissari potrebbero porgli da dover ricorrere a sotterfugi e giochi di prestigio? L’audizione è ormai inevitabile, Conte non potrà scappare per sempre“.