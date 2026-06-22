Meloni alla pari con Trump, nessuno ha mai trovato il coraggio di farlo: l’intervento di Maria Luisa Rossi Hawkins a “4 di Sera” (video)

"Eroina di tanti pusillanimi"

Il commento dell'inviata dalla Casa Bianca ha scatenato il dibattito in studio

“Donald Trump l’ha attaccata ex abrupto e Giorgia Meloni ha risposto all’uomo più potente del mondo. Gli ha risposto giustamente per le rime. E lo ha fatto fa alla pari, come nessuno aveva osato fare mai prima. Ed è diventa subito la paladina di tanti pusillanimi di questo mondo che non hanno mai trovato il coraggio di farlo”. Intervento tutto da ascoltare quello dell’inviata alla Casa Bianca che in collegamento a “4 di sera”. Maria Luisa Rossi Hawkins ha fatto il punto della situazione dopo gli attacchi di Trump e le repliche della premier. Un intervento che la pagina social di FdI ha ripreso e riproposto. Parole chiare e coraggiose. L’inviata dopo l’elogio del tono e della forma usati dalla premier ha aggiunto. Meloni ha poi concluso la sua risposta “con una esortazione guardare oltre. A guardare a quel progetto comune che è l’Occidente, umiliato da quel botta e risposta che nuoce alle parti”.

Maria Luisa Rossi Hawkins: “Meloni diventata paladina di tanti pusillanimi”

“Italia e Stati Uniti – ha aggiunto- non sono semplici alleati e amici: l’America non sarebbe l’America senza l’Italia. Qui in America l’Italia si respira”, ha sottolineato . Dunque, “nessuna rottura istituzionale: Ci si continua a parlare, a confrontare, ad invitare”. Le sue parole sono andate in onda durante l’appuntamento con il talk 4 Di sera. Nel corso del programma Maria Luisa Rossi Hawkins ha dovuto stoppare alcuni interventi sgradevoli degli ospiti in studio, tra cui Mirella Serri, Spadafora, Andrea Romano. Qualcuno in studio infatti non ha gradito l’elogio alla presidente del Consiglio e approfittando del collegamento esterno ha dato dell'”esponente politica” all’inviata. Howkins sente tutto, si riprende la parola e zittisce Romano e Spadafora, rivendicando la correttezza del suo lavoro di inviata: realista e lontana dalle piccole e mediocri tifoserie di studio, riportando la ragionevolezza nel dibattito. Del resto, la solidarietà della sinistra alla premier Meloni è durata solo pochi minuti…