Non solo Meloni, Trump attacca tutti i leader Nato. Dubbi sul ritiro degli Usa dall’Alleanza: «Non lo so»

Foto: Ansa foto / YONHAP (16/06/26)

Polemica continua

Trump cambia obiettivo della polemica: non solo Meloni, ora chiama in causa tutti i leader della Nato. Nella notte, tenendo conto dell’ampio fuso orario, è arrivata da Washington l’ennesima dichiarazione di Donald Trump, raccolta questa volta in esclusiva da Maria Luisa Rossi Hawkins di Mediaset. La giornalista in diretta al Tgcom24 ha raccontato la chiamata con il tycoon.

Delusione verso tutti i leader Nato

Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito ancora la sua delusione verso l’Italia ma visto che al momento questa strategia comunicativa, a giudicare soprattutto dalla reazione della politica e dei cittadini italiani, europei e americani, sembra proprio non aver funzionato, Trump ha rilanciato e l’ha estesa «verso tutti i leader della Nato perché gli Stati Uniti contribuiscono alla difesa non solo dell’Italia ma di tutta la Nato». All’inevitabile domanda di Rossi Hawkins, e dunque se il leader Usa avesse intenzione di restare nella Nato ha risposto : «Non lo so».

Sul ritiro non risponde: “Non tne voglio parlare”

In esclusiva a Tgcom24 il presidente Usa Donald Trump, intervistato da Maria Rossi Hawkins, ha parlato dell’ultimo tweet pubblicato sul suo social Truth dove attacca nuovamente la premier italiana: «Beh, come sai siamo trattati molto male, anche dalla vostra presidente del Consiglio, che si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l’Italia. E poi, quando volevamo semplicemente ottenere una dimostrazione di qualcosa di buono, ci hanno detto di no. Sto parlando della Nato in generale, non solo del vostro Paese. Però lei è stata una delle peggiori… in effetti» ha detto. E alla domanda: “Sta pensando di ritirare gli Stati Uniti dalla Nato?” la risposta è stata perentoria: «Non lo so. Non ne voglio parlare in questo momento».

Urso: non ci saranno ricadute economiche

Coerentemente a quanto detto nei giorni scorsi sui social, intanto, Meloni non intende più replicare agli attacchi. Al suo fianco può contare prima di tutto sul sostegno unanime del suo governo e tra i ministri c’è chi assicura che lo scontro virtuale ingaggiato da Trump non avrà ricadute economiche. E’ il caso di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italia, che in una intervista al Quotidiano Nazionale ha spiegato: «I consumatori americani amano il Made in Italy e non vogliono assolutamente rinunciarvi».

Export verso gli Usa cresciuto del 7,2% in un anno

Entrando nel dettaglio dei numeri Urso ha ricordato che «Lo scorso anno il nostro export verso gli Stati Uniti è cresciuto del 7,2%, malgrado i nuovi dazi; ad aprile ha registrato un ulteriore +12,1% su base annua, la migliore performance tra i Paesi europei. Un risultato che ha consentito di piazzarci al quarto posto globale, superando Giappone e Corea del Sud, due giganti asiatici. L’Italia è sempre più competitiva. Cresce nel mondo e attrae il mondo in Italia, perché abbiamo un sistema produttivo più resiliente e più dinamico di altri, quindi più capace di affrontare le crisi cogliendo le opportunità».