Kirk, Maria Luisa Rossi Hawkins seppellisce Cappellini che gli dà dell’estremista. Lezione tutta da ascoltare (video)

Quale fu la sua rivoluzione

Non ci sta la brava inviata Mediaset, Maria Luisa Rossi Hawkins, a sentir definire il movimento Maga un movimento di estremisti. Accade a Quarta Repubblica e autore della infelice definizione è Cappellini Pucciarelli. Si parla dell’omicidio politico del giovane 31enne all’università dello Utah freddato da Tyler Robinson. Una volta che Nicola Porro le dà la linea, l’inviata con parole sobrie ma decise sotterra il giornalista di Repubblica. Ecco chi era Charlie Kirk.

La lezione di Maria Luisa Rossi Hawkins a Cappellini

“Charlie Kirk era uno di noi, un giornalista come noi, un giovane che come tanti giovani frequentava la Casa Bianca. Per cui è per me una grave perdita umana e professionale. La sua rivoluzione è stata questa- scandisce Maria Luisa Rossi Hawkins- si spendeva. Era un ragazzo che si contrapponeva all’indifferenza, a chi sta a guardare senza fare niente pensando di essere buono. Era un attivista. E gli epiteti c he stanno girando in questi giorni che lo definiscono un fascista lasciano il tempo che trovano. Decisamente. Nessuna persona era più moderata di lui. Certo, si spendeva per le sue idee e le esprimeva con energia nei Campus: con quell’energia che i giovani universitari hanno in abbondanza. Perché quello era il suo mestiere. E decisamente cercava il contraddittorio: cosa a cui la sinistra non è abituata”.

Ecco chi era Charlie Kirk

“C’è un regime nelle università americane – prosegue l’inviata che conosce bene la società Usa- per cui se non la pensi come la maggior parte o soccombi. Per cui Kirk aveva dato linfa al movimento Maga. Che non è – mi riferisco a Cappellini- un movimento estremista. Si parla spesso facendo di tutta un’erba un fascio, sensa conoscere le cose. Non era un estremista e quello che è successo dopo lasua morte è qualcosa che cambierà lo stato degli Stati Uniti. Lui ha consegnato a Trump una generazione. Non hanno la minima idea di quello che succederà, ha ragione la vedova di Kirk. Il chi pensava di uccidere Kirk e le sue idee si ricrederà, il movimento continuerà.

