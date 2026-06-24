Meloni a Foggia per l’anniversario della Guardia di Finanza: la sicurezza resta una priorità dell’Italia (video)

Foto: YouTube / Immediato Tv (24/6/2026)

Gratitudine verso i finanzieri

La presidente del Consiglio si è recato in Puglia per partecipare all'evento organizzato dalle Fiamme gialle, in occasione del 252esimo anniversario dalla nascita del corpo, per ribadire l'attenzione del governo sulla sicurezza

Dopo l’incontro con gli Alpini a Pordenone, Giorgia Meloni ha dimostrato per l’ennesima volta la grande attenzione del governo verso le forze armate, dirigendosi a Foggia per partecipare al 252° anniversario della Guardia di Finanza nel parco dei Campi Diomedei. Con lei c’erano anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani e quello dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Ad attendere la premier c’era la banda dei finanzieri, che ha suonato la rassegna musicale di presentazione. Per l’occasione hanno anche sfilato i vari reparti delle Fiamme gialle, assieme alle unità cinofile. Inoltre, il comandante della Guardia di Finanza e generale di Corpo d’Armata, Andrea De Gennaro, ha ricordato l’agente della Polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, morto durante un inseguimento. È stato invece il ministro Giorgetti ad evidenziare l’importanza dell’attività dei finanzieri, ricordando che «la sicurezza economico-finanziaria è una questione di sicurezza nazionale».

Meloni conferma l’attenzione verso la sicurezza all’evento della Guardia di finanza

Dopo aver ricordato Imprezzabile , il generale De Gennaro ha spiegato che «l’impegno di tutela della sicurezza percepita verrà rinnovata attraverso l’ulteriore potenziamento dei presidi di prevenzione e contrasto, per difendere la democrazia e la libertà dei cittadini onesti. Potenziamento che, per noi si tradurrà, nei prossimi mesi, anche in nuovi innesti di personale». Poi ha annunciato di aver richiesto che «nelle prossime assegnazioni di ispettori e finanzieri il comando provinciale di Foggia sia privilegiato, come recentemente gia’ fatto con successo nelle città metropolitane più critiche ed in Calabria».

La gratitudine del governo per il lavoro svolto

A rinnovare la gratitudine alle Fiamme gialle per il lavoro svolto e per l’organizzazione dell’evento è stata Vannia Gava, viceministro dell’Ambiente, nel corso della cerimonia: «Nel 252° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, abbiamo reso omaggio a donne e uomini che ogni giorno servono lo Stato con disciplina, coraggio e senso del dovere. In un tempo complesso, il loro lavoro è fondamentale per garantire equità, sicurezza e fiducia nelle istituzioni. A loro va il ringraziamento sincero del governo e di tutti gli italiani».