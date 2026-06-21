Meloni, bagno di folla tra gli Alpini nel segno del “sano orgoglio italiano” . “Grazie per quello che fate”

Foto: ANSA / ALICE FUMIS (21 giugno 2026)

A Gemona del Friuli

Una visita a sorpresa tra i soldati veri, quella di Giorgia Meloni, il giorno dopo il duro botta e risposta con Donald Trump. Un “balsamo” tricolore, per la premier, giunta a Gemona del Friuli (Udine) per il raduno nazionale degli Alpini. La presidente del Consiglio ha percorso a piedi un lungo tratto di strada, salutata con applausi e strette di mano dalla folla dietro le transenne del percorso. Chi assisteva ai lati della strada la incoraggiava e le applaudiva, tra tanti “Brava Giorgia” e “Continua così”, mentre lei salutava con la mano. Dopo la resa degli onori, la premier è salita in auto e ha lasciato il luogo della manifestazione.

“Non sono riuscita ad andare a Genova quindi penso che valesse la pena venire qui per dire grazie. Grazie per i valori e grazie per un lavoro preziosissimo anche durante le nostre Olimpiadi e per il lavoro che fanno da volontari costantemente. Sono una certezza e per le istituzioni avere questo genere di certezze fa assolutamente la differenza. Quindi sono qui soprattutto per dire loro grazie“, ha detto la premier Giorgia Meloni, rilasciando una dichiarazione a L’Alpino Tv. “Sono venuta anche per consegnare questo straordinario e meritatissimo riconoscimento – ha aggiunto – al presidente dell’Associazione nazionale alpini per il lavoro che fa ogni giorno, ma chiaramente è un riconoscimento a tutte le nostre penne”. La presidente ha quindi consegnato al presidente dell’Ana, Sebastiano Favero, l’Onorificenza di Cavaliere di Gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica.

Accanto a lei, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. L’edizione di quest’anno assume un significato particolarmente importante: ricorre il 50esimo anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Il raduno sarà dedicato al ricordo della tragedia e alla straordinaria opera di ricostruzione che ne seguì. Quella di oggi è la terza e ultima giornata del Raduno del 3° raggruppamento Ana Triveneto. Concluso l’ammassamento e resi gli onori alle autorità e ai Gonfaloni dei Comuni e al Labaro nazionale ANA, sfilano in corteo per il centro di Gemona, poi è previsto il passaggio della Stecca dalla Sezione Ana di Gemona a quella di Treviso. Infine, alle 18, ci sarà la cerimonia di Ammainabandiera. Al raduno vari esponenti politici, tra i quali il senatore della Lega Marco Dreosto (Lega), la europarlamentare Anna Maria Cisint (Lega) le assessore regionali Barbara Zilli e Cristina Amirante.

Meloni dagli Alpini, il messaggio di Ciriani

“Mi hanno insegnato che con gli Alpini bisogna parlare poco e con il cuore, quindi sarò molto breve. E’ una grande passione parlare da qui ancora una volta per chi, come me, viene da una famiglia di Alpini e per chi, come me, è friulano. Sappiamo che essere friulani ed Alpini è praticamente la stessa cosa”, ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al Raduno degli Alpini, dove ha annunciato la visita a sorpresa della presidente del Consiglio: “Meloni ha subito accolto con entusiasmo il mio invito”. Ciriani ha ringraziato per la “solidarietà vera” manifestata 50 anni fa in occasione del terremoto in Friuli “da tanti Alpini e da tanti soldati giunti da ogni parte d’Italia. Un amico si vede nel momento del bisogno e gli Alpini nel momento del bisogno ci sono sempre stati”.