Matteo Renzi interviene dalla Gruber e spacca di nuovo il centrosinistra: “Non mi servono le foto con Conte e Bonelli”

Foto: Ansa foto archivio / Riccardo Antimani (Settembre 2023)

L'ex premier mina vagante

Il leader di Italia Viva attacca Cinquestelle e Avs su La7 e dimostra di essere antitetico al campo largo

Matteo Renzi non ce la fa a stare nel campo largo. Invoca l’unità, “per battere Giorgia Meloni” ma poi si sbilancia e conferma che proprio non riesce a sintetizzare le sue posizioni politiche con quelle di Giuseppe Conte e Angelo Bonelli. Lo ha ribadito ieri sera a “Otto e mezzo” su La7.

Le parole dell’ex premier

Alla Gruber che gli chiedeva perché Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni non lo avessero avvertito della cena, ha risposto che preferisce, “farsi le foto con Obama a Chicago piuttosto che con Conte e Bonelli”. Ma il suo risentimento verso Cinquestelle e Avs non si è fermato qui.

Gli attacchi a Conte

Incalzato da Massimo Giannini che gli elencava tutte le cose per le quali è antitetico al campo largo, dal jobs act al referendum costituzionale perso all’Italicum bocciato dalla Corte costituzionale, Renzi ha risposto di “rivendicare con orgoglio tutto quello che ho fatto. Certamente non ho nominato Matteo Salvini ministro degli interni e non ho firmato i decreti sicurezza”, ha aggiunto il leader di Italia Viva, mantenendo il suo astio nei confronti di Conte.

Una mina vagante

Matteo Renzi ha poi anche attaccato la Cgil, “Io ero favorevole al salario minimo quando loro erano contrari” e ha confermato di essere una mina vagante all’interno della coalizione di centrosinistra. Elettoralmente vale meno del 3%, secondo le ultime rilevazioni, ma il suo obiettivo è quello di eleggere una decina di parlamentari e di occupare un ruolo di primo piano in un eventuale governo arcobaleno. Solo che gli alleati non si fidano. Sanno che Renzi è bravissimo nella teoria degli antiscopi: è capace perfettamente più di distruggere che di costruire. E’ stato l’artefice della nascita del Conte bis e poi il protagonista della sua caduta. E non ha nessuna intenzione di piegarsi ai diktat dei pentastellati e di Avs.