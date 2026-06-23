Meloni: “La farmaceutica eccellenza assoluta del Made in Italy, strategica per la sovranità e la crescita dell’Italia”

Il messaggio a Farmaindustria

L'intervento della Presidente del Consiglio all'Assemblea: “Stiamo lavorando per portare a termine una riforma attesa da decenni: ovvero il nuovo Testo Unico della legislazione farmaceutica"

Il messaggio integrale del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l’Assemblea 2026 di Farmindustria: “Geopolitica e innovazione – L’industria farmaceutica asset strategico per la salute e la crescita della nazione”.

Caro Presidente Cattani, cari amici, mi spiace davvero molto non aver potuto essere con voi, ma ci tenevo a farvi arrivare il mio saluto e il mio contributo ai lavori dell’Assemblea pubblica di Farmindustria. La farmaceutica è una delle eccellenze assolute del Made in Italy, un settore strategico per la salute, la crescita e la sicurezza della Nazione. È il comparto industriale in cui vantiamo il primato europeo per produttività e competitività, con una crescita record in termini di fatturato, investimenti, export.

Meloni: “Alla farmaceutica è legato il concetto del valore”

Alla farmaceutica è legato un concetto fondamentale, che è quello del valore. Il valore dell’innovazione, che contribuisce alla salute dei cittadini e migliora la qualità della vita. Il valore della ricerca, che fa progredire i percorsi di cura e spinge in avanti l’orizzonte della medicina. Il valore della sicurezza, che rafforza la sovranità tecnologica della Nazione e migliora la nostra resilienza. Ecco perché investire nelle scienze della vita significa investire nella propria autonomia strategica. Questa è la visione che muove l’impegno del Governo, per garantire cure sempre più efficaci ai cittadini, rafforzare l’accesso al farmaco, consolidare la nostra leadership industriale, essere sempre più attrattivi per gli investimenti.

“Stiamo lavorando per una riforma attesa da decenni”

Per questo, oltre alle misure già adottate in questi anni per rafforzare il comparto, stiamo lavorando con grande determinazione per portare a termine una riforma attesa da decenni, ovvero il nuovo Testo Unico della legislazione farmaceutica. Un provvedimento fondamentale per semplificare l’impianto regolatorio, dare maggiori certezze agli operatori, accelerare l’accesso all’innovazione e rimanere competitivi davanti alle grandi trasformazioni in atto, dall’intelligenza artificiale alle nuove piattaforme terapeutiche. È un percorso che vogliamo continuare insieme a voi, e a tutti coloro che ogni giorno animano questo settore d’eccellenza. Resteremo al vostro fianco, perché sostenere la farmaceutica vuol dire investire nel futuro, nella salute, nell’occupazione di qualità, nella capacità dell’Italia di indicare la strada.