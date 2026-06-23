Alemanno uscirà domani da Rebibbia: l’ultimo post sui social per raccontare la sua esperienza carceraria

Foto: Ansa / MAURIZIO BRAMBATTI (26/1/2024)

Fine della pena

L'ex sindaco di Roma ha scritto un post per spiegare il suo vissuto all'interno del carcere, parlando delle persone che ha conosciuto, tra detenuti, operatori sanitari e agenti impegnati all'interno della struttura

«E così ci siamo, mercoledì 24 giugno alle ore 10 uscirò (dal portone di Via R. Majetti, 70), ponendo fine ad un’esperienza di carcere durata 1 anno, 5 mesi e 24 giorni». Così l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, detenuto a Rebibbia, ha dato la notizia della sua uscita dal carcere prevista per domani in un post sui social. «Un’esperienza che non doveva mai cominciare, perché sono innocente – ha proseguito –, perché il reato per cui sono stato condannato è stato abolito. E perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova. Ma così è la giustizia italiana. Soprattutto per chi prova a navigare controcorrente».

Gianni Alemanno uscirà domani da Rebibbia: il post sui social dell’esperienza carceraria

Poi ha parlato della sua esperienza detentiva, su cui ha detto che «lo ha portato a incontrare di nuovo (ero già stato in carcere a vent’anni per un episodio di militanza politica) un universo carcerario, che ho trovato molto più degradato e abbandonato a se stesso di quanto me lo ricordavo». «Ho scoperto celle di 4 posti riempite con 6 persone una sull’altra, nel degrado degli ambienti e delle condizioni igienico-sanitarie. Percorsi trattamentali (studio, lavoro e cultura) ridotti a un privilegio per pochi. Una burocrazia penitenziaria lenta e prepotente. Tribunali di sorveglianza con pochi magistrati e troppe pratiche, che rendono difficili tutte le decisioni e inutilmente angosciosa la vita carceraria».

Nel post, Alemanno ha ripercorso il suo attivismo in prigione con un altro detenuto, raccontando: «Abbiamo provato a batterci, insieme a Fabio Falbo, contro tutto questo, ma il muro di gomma della politica, dei media e dell’Amministrazione penitenziaria, ci hanno ampiamente rimbalzato. Vi dico l’ultima: il 21 maggio sono stati scaricati in questo carcere 3 camion pieni di attrezzi per le palestre dei nostri reparti, donati dall’azienda privata Matrix con la supervisione dell’ente di promozione sportivo ASI». E ancora: «È passato un mese, ma ancora nulla è arrivato nelle nostre palestre, che rimangono preistoriche, scassate e arrugginite come al solito… Un mese per trasportare degli attrezzi dai magazzini a reparti che distano al massimo 2-300 metri!».

Il suo trascorso e il futuro fuori dal carcere

In conclusione, Alemanno ha tracciato un bilancio dell’esperienza umana: «Ho conosciuto educatrici e psicologhe che ci mettono il cuore e la testa nel loro lavoro. E che diventano una specie di ammortizzatore tra le persone detenute e le lentezze burocratiche di chi sta sopra di loro. Ecco perché uscendo dal carcere mi sembra quasi di disertare una trincea, di lasciare tanti compagni di detenzione e tanti lavoratori del sistema carcerario nelle loro lotte e nelle loro sofferenze». Non ha dimenticato, infine, di citare anche gli agenti e le infermiere che ogni giorno lavorano per mantenere in condizioni dignitose la struttura carceraria. Poi si è chiesto se riuscirà ad incontrare il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per raccontargli ciò che ha vissuto, e se potrà, spiegare le sue posizioni ai media.