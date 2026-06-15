Ladri si intrufolano in casa del calciatore Moise Kean: rapinato degli orologi di lusso per 300mila euro

Foto: Ansa / Mattia Radoni (2/3/2026)

Duro colpo

Non è la prima volta che un giocatore della Fiorentina finisce nel mirino dei malviventi: qualche mese fa era toccato a Gudmundsson, che sui social aveva denunciato l'accaduto e offerto una sorta di ricompensa

Moise Kean, attaccante della Fiorentina e degli Azzurri, ha subito un furto mentre era fuori di casa. I ladri, che si sono approfittati della sua assenza come riporta La Nazione, l’hanno derubato di svariati orologi di lusso. Secondo una prima valutazione, il valore totale della refurtiva si aggirerebbe intorno ai 300mila euro.

Furto in casa Kean: i ladri si intrufolano e portano via 300mila euro in orologi

I rilievi sono stati eseguiti stamattina dai Carabinieri specializzati nelle investigazioni scientifiche. Secondo le prime ricostruzioni riportate dal quotidiano toscano, i ladri si sarebbero intrufolati dal retro dell’abitazione, per poi impossessarsi di alcuni oggetti preziosi del calciatore. Kean, che ora si trova all’estero, non era presente durante la rapina. Quando tornerà in Italia, verrà ascoltato dagli inquirenti e collaborerà per comporre l’inventario specifico degli oggetti sottratti e quantificare con precisione la refurtiva. Inoltre, i militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, mentre continuano gli accertamenti per trovare i responsabili e chiarire gli eventuali dettagli sulla programmazione del furto.

Non è il primo dei viola a finire nel mirino dei malviventi

Non è la prima volta che i malviventi prendono di mira i calciatori della Fiorentina. Qualche mese fa, infatti, Albert Gudmundsson ha ricevuto lo stesso trattamento nella sua casa a Pian dei Giullari. All’epoca, i ladri si approfittarono della partita di Conference League per entrare senza troppi problemi nella casa del centrocampista, sottraendogli orologi e borse per 60mila euro. Gudmundsson decise quindi di denunciare l’accaduto con un post su Instagram, proponendo anche una specie di ricompensa per chiunque lo avesse aiutato a ritrovare la refurtiva rubata. Alcuni di questi oggetti avevano uno speciale valore affettivo per il giocatore dei viola.