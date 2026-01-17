È morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina e simbolo dell’emigrazione italiana che ha saputo farsi strada nel mondo

Lutto nel mondo del calcio

L'imprenditore era in cura da tempo, a 12 anni aveva seguito la famiglia negli Usa, dove «è stato uno degli imprenditori immigrati italiani di maggior successo». Appassionato di calcio fin dall'infanzia, prima della Fiorentina aveva guidato i New York Cosmos

Mondo del calcio in lutto per la morte del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. A dare l’annuncio è stato il club viola sui propri social: «Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa». Commisso aveva compiuto 76 anni lo scorso novembre, si è spento negli Usa dove risiedeva.

Addio a Rocco Commisso

«Per la sua famiglia – continua la nota della Fiorentina – è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso». «Il suo amore per la Fiorentina – si sottolinea – è stata la cosa più bella che si è regalato, passando giornate indimenticabili con i ragazzi e le ragazze delle squadre giovanili, con una carezza e un sorriso sempre per tutti. Inarrestabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi alle sue aziende Mediacom e Fiorentina e al futuro di queste». «Sotto la sua guida – continua la nota – la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia».

Da Gioiosa Ionica agli Usa, diventando «uno degli imprenditori immigrati italiani di maggior successo»

Rocco Benito Commisso era nato a Marina di Gioiosa Ionica il 25 novembre del 1949 per poi seguire a 12 anni di età la famiglia negli Usa, dove – come sottolinea Mediacom, l’azienda che fondò nel 1995 con l’obiettivo di acquisire e rilanciare sistemi via cavo nelle comunità più piccole e meno servite del Paese – è stato uno degli imprenditori immigrati italiani di maggior successo. Si era diplomato alla Mount Saint Michael Academy nel Bronx nel 1967 e aveva frequentato la Columbia University grazie a una borsa di studio completa, conseguendo una laurea in ingegneria industriale e un Mba presso la Graduate Business School. Membro della prestigiosa classifica Forbes 400, la sua straordinaria carriera nel settore della televisione via cavo si è estesa per quasi 50 anni.

L’amore per il calcio e il salvataggio dei New York Cosmos

Sin da ragazzo appassionato di calcio, il 10 gennaio 2017 Commisso acquista la quota di maggioranza dei New York Cosmos, club militante nella seconda divisione nordamericana, salvandolo dal fallimento e diventandone il nuovo presidente. Il 6 giugno 2019 viene ufficializzato l’acquisto della squadra italiana di calcio della Fiorentina, per una cifra stimata tra i 150 e 170 milioni di dollari.

Il legame con i Viola e con Firenze

«Il calcio era il suo amore e la Fiorentina lo è diventata sette anni fa quando Rocco ha preso il comando del club Viola e ha iniziato ad amare i suoi tifosi, i colori e la città di Firenze», sottolinea ancora il comunicato, ricordando che «a tutti noi, con la sua straordinaria empatia, aveva semplicemente detto “chiamatemi Rocco”. Ed è sempre stato vicino a Firenze e ai fiorentini, nella quotidianità e anche nel periodo più difficile dell’emergenza Covid quando la campagna “Forza e Cuore” ha destinato ingenti donazioni agli ospedali cittadini».

