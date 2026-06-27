La Polizia diffonde la foto del bengalese sospettato del triplice omicidio di Roma: è un amico di famiglia ossessionato dalla donna

Foto: Polizia di Stato / Polizia di Stato (27 giugno 2026)

La tragedia

Si chiama Shahadat Hossain e ha 43 anni. Il figlio della coppia, sopravvissuto alla strage, è in prognosi riservata

La Polizia ha diffuso la foto e le generalità dell’uomo sospettato di aver ucciso ieri sera a Roma padre, madre e figlia di 8 anni. “Come disposto dalla Procura di Roma che sta coordinando l’attività di indagine della Squadra Mobile sul triplice omicidio perpetrato” afferma la Polizia “si divulga agli organi di stampa e sui canali social della Polizia di Stato la foto del presunto autore del delitto, identificato per Shahadat Hossain, nato in Bangladesh il 10 maggio 1983″. foto e generalità sono state pubblicate anche sul canale Whatsapp della Polizia. “Chiunque avesse indicazioni o informazioni utili al rintraccio del presunto autore aggiunge la nota, deve contattare l’utenza 3346903295 della squadra mobile”.

Un amico di famiglia

Le vittime, com’è noto, sono state il 39enne Kamal Uddin, la moglie Hosnejahan Momotaj e la loro bimba Arowa, originarie del Bangladesh e senza precedenti di polizia. Shahadat Hossain sarebbe stato un amico di famiglia della coppia.

E’ stata sequestrata dalla polizia una mannaia nell’appartamento Per gli investigatori si tratta dell’arma del delitto. Una felpa insanguinata è stata ritrovata in un parcheggio privato all’inizio di via Montiglio, a un centinaio di metri dalla palazzina dove ieri sera si è consumato l’omicidio. La felpa è stata sequestrata dalla polizia scientifica e verrà analizzata. A segnalare l’indumento sarebbe stato un residente.

Si scava intanto nella vita di Kamal Uddin

Ascoltati in queste ore vicini, parenti e amici. Al vaglio anche le immagini di telecamere di videosorveglianza e i cellulari delle vittime per ricostruire le ultime ore di vita e accertare se ieri sera avessero appuntamento con qualcuno. Non si esclude, infatti, che possano aver aperto la porta all’assassino.

Il figlio sopravvissuto è in prognosi riservata

Ha ferite e traumi diffusi in varie parte del corpo, tra cui uno importante al cranio, il figlio ventenne sopravvissuto della coppia uccisa. Il ragazzo è ricoverato al policlinico Gemelli in prognosi riservata. Le salme sono state affidate, invece, alla sezione di medicina legale dell’università Cattolica del Sacro Cuore, diretta da Antonio Oliva. Le autopsie verranno effettuare la prossima settimana.

Lanciata una raccolta fondi per la famiglia

Tutti lo conoscevano e tutti gli volevano bene. Il quartiere Casalotti piange Kamal Uddin. Molti lo ricordano per l’attività che svolgeva all’esterno di un supermercato dove aiutava i clienti a imbustare i prodotti e trasportare la spesa. Per tutti era “Kamal del supermercato” e sono in tanti, anche sui social, a chiedere ora di mobilitarsi con una raccolta fondi per aiutare suo figlio.