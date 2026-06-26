Famiglia uccisa a coltellate in casa a Roma: tra le vittime una bambina di 5 anni. È caccia al killer

Strage a Casalotti

Strage nella tarda serata di venerdì a Casalotti, periferia di Roma, dove tre persone della stessa famiglia sono state trovate senza vita all’interno della loro abitazione in via Montiglio. Le vittime sono il padre, 39 anni, la madre, 38 anni, e la figlia di appena 5 anni, tutti uccisi a coltellate.

Un altro figlio della coppia, di 20 anni, è rimasto ferito nell’aggressione ed è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi. La famiglia era di nazionalità bengalese.

L’allarme lanciato dai vicini

A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, allarmati dalle urla provenienti dall’appartamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno trovato la drammatica scena. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile e alla Polizia Scientifica, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Esclusa l’ipotesi della rapina

Dai primi accertamenti, gli investigatori escluderebbero che si sia trattato di un tentativo di furto o di una rapina finita nel sangue. Una delle piste al vaglio è che l’autore dell’omicidio conoscesse le vittime. Gli inquirenti stanno ascoltando amici, conoscenti e diversi membri della comunità bengalese romana per ricostruire le relazioni della famiglia e individuare eventuali elementi utili alle indagini. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, mentre proseguono gli accertamenti per identificare il responsabile della strage.