La maledizione della famiglia Cuomo, distrutta dal sisma in Venezuela: i nonni erano morti nel terremoto dell’Irpinia

Foto: Ansa foto archivio / Gabriela Medina (Giugno 2026)

Atroce coincidenza

Originari del salernitano. Il sisma del 1980 uccise i nonni di Enzo Cuomo. La figlia Isabella sognava di fare la stilista

Il nome dell’edificio Petunia, situato nel quartiere Chacao a Caracas, è ormai impresso nella cronaca più dolorosa del Venezuela. Il drammatico crollo del complesso residenziale ha provocato 35 vittime, tra le quali figurano tre membri di una famiglia di origine italiana: Enzo Cuomo (61 anni), la moglie Maria de la Trinidad e la giovane figlia Isabella, tutti originari di Laviano, in provincia di Salerno. Con una terribile coincidenza. Enzo Cuomo insieme alla moglie seguiva il percorso universitario di Isabella, che sognava di diventare stilista e coltivava una vera passione per la moda italiana.

Chi era Enzo Cuomo

Enzo Cuomo, di professione architetto, viveva proprio all’ultimo dei quattordici piani che componevano lo stabile. Dal suo terrazzo amava dare da mangiare ai grandi pappagalli Ara della città, mentre osservava crescere la figlia Isabella, il cui sogno era quello di diventare una sarta e stilista di moda. Nonostante la crisi economica e le difficoltà nel Paese, Enzo aveva scelto di rimanere in Venezuela, la terra in cui i suoi genitori erano emigrati partendo dall’Irpinia. Diversa la strada presa dal fratello Gerardo, rientrato in Italia otto anni fa e oggi residente a Milano, dove vive anche l’altro figlio della coppia, Carlo Francesco, che nelle prossime ore dovrebbe partire per il Venezuela.

Il terribile precedente dei nonni morti il 1980

Ciò che rende la storia della famiglia Cuomo un caso di dolorosa fatalità è l’incredibile coincidenza che unisce l’Italia e il Venezuela. C’è un filo che lega questa tragedia a un’altra, lontana 46 anni. Nel sisma che devastò la Campania nel 1980, Laviano fu uno dei centri più colpiti, con 330 vittime. Tra queste anche i nonni materni di Gerardo Cuomo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, che dopo anni da emigranti in Venezuela avevano scelto di tornare nel paese d’origine e restarono sepolti sotto le macerie della loro casa. Si salvò invece la madre di Gerardo, già partita per Caracas con il marito prima del crollo.

I precedenti dell’edificio

La tragedia del Petunia affonda le radici nel passato. Come ricordato dal fratello di Enzo, Gerardo Cuomo — rientrato in Italia otto anni fa —, l’edificio era già stato gravemente danneggiato da un forte sisma nel 1967. I successivi lavori di ristrutturazione e consolidamento effettuati nel corso degli anni si sono purtroppo rivelati inutili, Lavori che, di fronte alle scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno colpito questa zona del Venezuela, non sono bastati a salvarla. Nonostante il palazzo fosse considerato abbastanza sicuro.