La madre di Andrea Sempio resta in rianimazione, e gli avvocati sciolgono la prognosi: “È stato un tentato suicidio”

Foto: Youtube / La vita in diretta (Giugno 2026)

Garlasco, dramma senza fine

Il dramma infinito di Garlasco torna a colpire, questa volta travolgendo chi in quella tragica vicenda riveste solo il ruolo di testimone. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio – il 38enne indagato nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 – si trova ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Vigevano. La donna è giunta in codice rosso dopo un’assunzione massiccia di medicinali. Ebbene oggi, il giallo della vicenda – incidente o gesto estremo? – scioglie la sua prognosi attraverso i difensori dell’unico indagato al momento per il delitto di Chiara Poggi.

La madre di Andrea Sempio ricoverata, gli avvocati confermano: «Si è trattato di un tentativo di suicidio»

Resta in rianimazione Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio. La donna si trova ricoverata da ieri, mercoledì 17 giugno, all’ospedale di Vigevano (Pavia) dopo il ricovero d’urgenza e una lavanda gastrica per «un’overdose di farmaci». E oggi, a 24ore dalla paura e dalla tragedia sfiorata, i legali Angela Taccia e Liborio Catalliotti sono stati autorizzati dalla famiglia a confermare che «si è trattato di un tentativo di suicidio». Una scelta – spiegano gli avvocati all’Adnkronos – dettata «dalla paura che altri possano fornire dati medici sensibili, e per provare a mettere un freno agli insulti che ancora adesso la donna riceve sui social».

L’ipotesi di un tentativo di gesto estremo per fermare l’odio social

Dunque, a fare chiarezza sulla dinamica e sulle motivazioni del drammatico gesto sono intervenuti direttamente i difensori di Andrea Sempio, esplicitamente autorizzati dai familiari a confermare il tentativo di un tragico gesto estremo. Spiegando anche che dietro la decisione di Daniela Ferrari di farla finita non ci sarebbero risvolti giudiziari, bensì una profonda disperazione umana alimentata da una spirale tossica, impossibile da contenere e gestire. Tanto che, ricostruisce tra gli altri il sito di Milano Today, «nonostante l’appello di Cataliotti e Taccia, anche dopo e durante il ricovero sarebbero comunque arrivati messaggi d’odio tramite social e online».

Una bufera senza tregua, a detta dei legali proseguita anche durante il ricovero della madre di Andrea Sempio, e con i medici impegnati a effettuare varie analisi, «riscontrando l’assunzione di numerosi farmaci, di cui stanno valutando la tipologia per poi decidere i prossimi passi».

La madre di Andrea Sempio e la deriva mediatica di tifo e partigianerie sul caso Garlasco

Ricordiamo che Daniela Ferrari era stata ascoltata dagli inquirenti in merito a un dettaglio cruciale: uno scontrino del parcheggio di Vigevano. L’ormai famoso ticket risalente alla mattina del delitto. Un pezzetto di carta che costituirebbe l’alibi del figlio. La Procura aveva ipotizzato che fosse stata la madre, e non il giovane indagato, a usare l’auto quel giorno per incontrare un conoscente. Una ipotesi che ha evidentemente scatenato il tifo delle partigianerie in campo – pro-Stasi e pro-Sempio –. Una tempesta mediatica che sarebbe piovuta addosso a Daniela Ferrari. E che a un certo punto sarebbe diventata evidentemente insostenibile per la donna.

Una donna che i difensori blindano con fermezza. «Con questo processo non c’entra nulla, non essendo null’altro che una testimone. E speriamo di ridarle la tranquillità che merita». Attualmente le condizioni della paziente rimangono stabili. Ma la prognosi, quella clinica almeno, non è ancora stata sciolta. Lasciando sullo sfondo l’amaro ritratto di un caso “irrisolto” che continua a suscitare dolore e scompensi su tre famiglie. Ma si sa, la strada per la ricerca della verità è lastricata di dolore e incidenti di percorso.