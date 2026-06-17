Garlasco, la mamma di Andrea Sempio ricoverata d’urgenza per un’overdose di farmaci: è giallo su un tentativo di suicidio

Foto: Archivio Ansa / Federica Zaniboni/Red-Red (Foto del 2025)

Tragedia sfiorata

La mamma di Andrea Sempio ricoverata per overdose di farmaci: da chiarire se si sia trattato di un tentativo di togliersi la vita o di un incidente. Le agenzie battono questa agghiacciante notizia che, ancora una volta, proietta un’ombra su Garlasco, un dramma senza fine. Un giallo tentacolare che estende la sua morsa su tre famiglie con una, in particolare: quella di Andrea Sempio, nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, su cui la procura di Pavia ha riaperto il caso.

La mamma di Andrea Sempio in ospedale per overdose di farmaci

Sì, perché un nuovo, inquietante capitolo si aggiunge all’infinito caso che da quasi vent’anni resta appeso alla ricerca di una verità unica, al di là di ogni sentenza e di ogni ragionevole dubbio: Daniela Ferrari, la mamma dell’unico indagato per il brutale assassinio del 13 agosto 2007, è stata ricoverata d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano, in provincia di Pavia, a causa di un’intossicazione da farmaci. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 all’interno della sua abitazione, e immediatamente sottoposta a una lavanda gastrica. A quanto riferisce il Corriere della sera la donna avrebbe tentato il suicidio.

La notizia arriva in tv dall’avvocato Cataliotti

Al momento, le sue condizioni non vengono giudicate gravi, ma i medici l’hanno trattenuta in osservazione per sottoporla a numerosi esami accertamenti. La notizia del ricovero è stata confermata ufficialmente dall’avvocato Liborio Cataliotti, intervenuto nel corso del programma televisivo Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5.

Incidente dopo l’assunzione sbagliata di medicinali o un drammatico gesto?

Dubbi, ipotesi, congetture e supposizioni si affastellano in queste ore di sconcerto e angoscia, in cui resta ancora da chiarire con precisione la dinamica dell’evento. Gli inquirenti valutano l’ipotesi di un drammatico tentativo di suicidio legato alla pressione degli ultimi mesi. Ma non possono escludere comunque l’ipotesi di un tragico errore accidentale nell’assunzione dei numerosi medicinali. Intanto il figlio Andrea, al centro della bufera giudiziaria e mediatica, ha appreso la notizia dalla sua legale e amica di vecchia data, Angela Taccia.

Tutto è possibile, ma l’interpretazione dei fatti è comunque una sola: quella di un dramma vissuto sotto i riflettori e covato nel profondo, in qualche modo esploso fortunatamente evitando il tragico epilogo. Del resto, come noto, negli ultimi diciotto mesi Daniela Ferrari ha vissuto sotto una pressione mediatica e investigativa costante.

La mamma di Andrea Sempio, le pressioni, l’ansia, i sospetti

I carabinieri l’avevano infatti ascoltata più volte, concentrando l’attenzione in particolare sullo scontrino di un parcheggio di Vigevano risalente alla mattina del 13 agosto 2007 (giorno del delitto). Un ticket esibito dal figlio e interpretato come un possibile alibi. Secondo le informative dei militari, la donna era l’unica in famiglia a guidare l’auto quella mattina, sollevando il sospetto che si trovasse a Vigevano e che potesse essere stata lei a ritirare il fatidico scontrino.

La solidarietà dei legali del figlio Andrea

Tutti aspetti e osservazioni, recriminazioni e ipotesi che, in questo momento di dramma, cedono il passo a altre considerazioni. Mentre il team difensivo del figlio Andrea esprime vicinanza alla famiglia: «Abbiamo mandato un messaggio di solidarietà e augurio al figlio – ha spiegato l’avvocato Cataliotti –. Invitandolo a stare vicino alla mamma e a tranquillizzarla. Le diremo che moltiplicheremo gli sforzi in sede processuale per riconsegnare serenità a tutta la famiglia». E con il giallo che ferma le rotative di fronte a una sua ennesima estensione di dolore e dramma.