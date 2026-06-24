Federica Sciarelli lascia “Chi l’ha visto?”: Eleonora Daniele e Massimo Giletti in pole position per sostituirla

Dopo 22 anni

Dopo la Sciarelli il diluvio? Si diceva lo stesso anche dopo l'addio della Raffai

Colpo di scena per gli abbonati Rai, in particolare per i telespettatori più affezionati a Federica Sciarelli: la giornalista, volto noto di Raitre, lascia ‘Chi l’ha visto?’, dopo 22 anni di conduzione. Secondo indiscrezioni, tra i nomi che circolano per sostituire Sciarelli al timone dello storico programma di Rai3, ci sarebbero Eleonora Daniele e Massimo Giletti, volti noti di viale Mazzini. Ma tutte le ipotesi sono ancora aperte.

Sulla vicenda viale Mazzini ha rilasciato una nota scarna, ma che delinea già i passaggi principali. “Rai e Federica Sciarelli, in vista dello scadere del contratto che lega la professionista alla tv pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni. Parallelamente, sono in corso riflessioni anche su “Chi l’ha visto?” – programma di cui Sciarelli è da oltre vent’anni il volto di riferimento e centrale nell’offerta del Servizio pubblico – e su chi potrebbe raccoglierne l’eredità”.

Un format ispirato da una rubrica di “Portobello” di Enzo Tortora

La prima puntata di Chi l’ha visto? andò in onda il 30 aprile 1989 con la conduzione di Paolo Guzzanti e Donatella Raffai. Il programma era curato da Lio Beghin, le ricostruzioni filmate erano realizzate da Fiore De Rienzo e la regia affidata ad Eros Macchi. La trasmissione riprende il formato della rubrica Dove sei? del programma Portobello di Enzo Tortora, descrivendo casi di persone scomparse o allontanatesi da casa senza più contattare i familiari e mettendo a disposizione del pubblico un numero telefonico per cercare di ottenere informazioni o indizi utili

Non è la prima volta che il cambio di conduzione di “Chi l’ha visto?” fa notizia. Emblematica la parabola proprio di Donatella Raffai. Dopo il debutto assieme a Paolo Guzzanti (nella prima edizione del 1989); e poi con Luigi Di Majo (edizioni 1989-1990 e 1990-1991) il programma raggiunse picchi di popolarità impensabili.

Dopo la Sciarelli il diluvio? Si diceva lo stesso anche dopo l’addio della Raffai

L’addio di Donatella Raffai viene vissuto quasi come uno psicodramma dai telespettatori, convinti che nessuno in Rai sarebbe stato in grado di raccogliere il testimone. L’erede fu trovata in un primo momento nella psicoterapeuta Alessandra Graziottin, con scarso successo. Funziona invece alla grande la conduzione di Giovanna Milella che resta al timone di “Chi l’ha visto?” per quattro anni e 130 puntate; di questo programma, la Milella condusse anche lo spin-off Indagine per 16 prime serate.

Nel 1997 la conduzione passa a Marcella De Palma, giornalista con una lunga esperienza da reporter. La sua permanenza si interrompe tragicamente nel 2000 a causa della malattia che ne provoca la scomparsa.

Dopo Marcella De Palma, la Rai sceglie Daniela Poggi, che conduce il programma dal 2000 al 2004. La sua esperienza rappresenta una fase di transizione, prima della Sciarelli, che è diventata la conduttrice più longeva del format. Ora scatta la caccia all’erede di un format che, in ogni caso, è diventato un programma di riferimento del servizio pubblico.