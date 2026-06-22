Enrico Letta nostalgico delle guerre preventive: il post con i presidenti “destabilizzatori”. Riabilita anche George Bush…

Foto: Profilo Facebook / Enrico Letta (21 giugno 2026)

La foto sui social

L'ex premier posta l'immagine dei quattro predecessori dell'attuale presidente esaltando finanche chi attaccò ferocemente

Un post semplice. “We love America”, con la foto di Bill Clinton, George Bush, Barack Obama e Joe Biden. Lo ha pubblicato sulla sua pagina social l’ex premier ed ex segretario nazionale del Pd, Enrico Letta. Un modo per dire che quelli erano i veri presidenti americani e non Donald Trump. Riabilitando finanche George Bush junior, contro il quale la sinistra italiana ed europea lanciò strali mai visti prima e dimenticando le guerre scatenate da tutti e quattro i presidenti citati.

Il nemico George Bush

George Bush junor, eletto il 200o e rimasto in carica per otto anni, è stato il nemico della sinistra italiana ed europea. La guerra in Iraq, dopo l’attacco alla Torri gemelle, scatenò, anche da parte di Letta, deputato della Margherita, proteste in piazza. Il figlio del presidente che era succeduto a Reagan era visto come il male assoluto da parte delle forze di sinistra che attaccavano il governo Berlusconi per i rapporti di amicizia stretti con l’inquilino della Casa Bianca.

Le amnesie di Letta e le guerre dimenticate

Ma l’ex presidente del Consiglio ha postato la foto di altri presidenti che certo non sono stati autentici pacifisti. Bill Clinton fu il protagonista degli interventi Nato, criticati anche a sinistra, a Sarajevo. Barack Obama fu il fautore del sostegno alla primavera araba che rovesciò con la forza i governi autocratici di Libia, Egitto e Tunisia favorendo indirettamente l’insediamento dell’Isis e delle altre forze terroristiche. Joe Biden è stato il presidente che ha abbandonato, il 2021, l’Afghanistan, dopo un’occupazione pluridecennale costata decine di miliardi di dollari, riconsegnando il Paese ai Mujaheddin.

Attaccare Trump

Letta ha voluto dipingere un mondo fantastico nel quale Donald Trump rappresenterebbe un’anomalia, dimenticando le feroci critiche ai quattro presidenti citati. Uno dei quali, Clinton, finito sotto impeachment e coinvolto nei file di Epstein. Un’America che esiste solo solo nei suoi sogni.