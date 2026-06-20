Trump, Meloni e quel video virale del G7: dietro al ‘dispetto’ c’è una questione di ego? (video)

Foto: screen shot / Redazione

Ripicche penose

Le frasi delatorie e irrispettose di Donald Trump nei riguardi di Giorgia Meloni, smentite dalla stessa premier – che le ha definite “totalmente inventate”, ricordando al tycoon che lei «e l’Italia non imploriamo mai» – sono da molti ritenute una sorta di vendetta del presidente Usa nei confronti del capo del governo Italiano. Secondo alcuni la ragione della ripicca sarebbe politica, dopo la scelta dell’Italia di non assecondare l’alleato americano sulla guerra in Iran.

Il video e il sospetto: che sia una questione di ego?

Secondo altri invece, la motivazione del dispetto di Donald Trump non avrebbe nulla a che fare con i temi internazionali o con questioni nobili come la pace ma solo con il suo ego. Perché quello che il mondo ha visto al termine del G7 di Evian non è stato un ‘boss’, come lui stesso si è autodefinito, che arriva all’evento e detta legge, bensì una donna, presidente del Consiglio della nazione dove sono nati coloro che l’America l’hanno scoperta e gli hanno dato anche il nome, rispondere a tono e in maniera decisamente poco asservita al numero uno della Casa Bianca.

Come direbbero a Roma, Trump ha rosicato?

Insomma come direbbero a Roma, Donald Trump potrebbe aver rilasciato quelle dichiarazioni, anche mal tradotte da La7, non per una ragione politica ma perché ha banalmente ‘rosicato’.

Il tutto a causa a un video diventato virale che ritrae i due, Meloni e Trump, entrare nella sala che per tre giorni ha accolto il vertice tra leader mondiali. Meloni parla e gesticola in maniera decisa, con un atteggiamento opposto a ogni definizione di ‘supplica’ o ‘pena’. Trump ascolta e non parla. Il suo sguardo appare contrito ma alla fine incassa e annuisce.

Giorgia Meloni isn’t having it with Trump at the G7 summit. pic.twitter.com/y4kzGOPFmn — Winter (@LeftyWinter) June 17, 2026

Boom in rete in poche ore

Fotogrammi che si aggiungono ad un altro siparietto, sempre a margine dei lavori del G7, con Meloni che raggiunge Trump e il cancelliere tedesco Merz e attende con fare simpatico e po’ spazientito la fine del colloquio per salutare i due presidenti.

Pochi secondi, meno di 20 che nel giro di un batter d’occhio hanno fatto il giro del web raggiungendo ogni parte del globo e i media di tutto il mondo. Tra le frasi che accompagnano il repost del video ce ne sono numerose e tutte a sottolineare il piglio della premier: da “lei è l’unica donna vivente che può andare contro Trump” a “Giorgia Meloni non ne può più di Trump al vertice del G7”.

Penoso è pensare di controllare la rete

Reazioni e commenti uniti a immagini che probabilmente Trump non ha accolto con l’ironia che è solito rivendicare quando sui suoi social pubblica video generati dall’intelligenza artificiale o quando attacca il Papa o i leader di altre nazioni. Ma è la dura legge del web: non si può sempre controllare a proprio piacere. Pensare di farlo, quello si è abbastanza penoso. E’ la rete, “boss”…