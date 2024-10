Enrico Letta sta sereno con un nuovo incarico e si dimette dal Parlamento. Insegnerà politica a Madrid

Sta sereno, molto sereno, Enrico Letta, che passa da poltrona a poltrona: lascia quella in Parlamento e va su quella di una importante università spagnola, nominato decano della IE School of Politics, Economics and Global Affairs, la scuola di alta specializzazione dell’Universita IE (Istituto de Empresa) di Madrid. Letta, che manterrà l’incarico di Presidente dell’Istituto Jacques Delors di Parigi, entrerà in carica il prossimo 20 novembre.

Enrico Letta si dimette per andare a guidare un’università spagnola

L’ex premier, impegnato dal 2023 nella redazione e nella presentazione del Rapporto sul futuro del mercato interno dell’Unione europea commissionatogli dalla Commissione e dal Consiglio UE – rassegnerà, quando assumerà il nuovo incarico, le dimissioni dal Parlamento italiano. “Come avevo annunciato all’indomani delle elezioni torno al mio lavoro universitario”, scrive l’ex premier sui social. “Manterrò i miei impegni compatibili con questo incarico a partire dall’Istituto Delors, mi dimetterò invece dal Parlamento che richiede un impegno totale, Rosanna Filippin che mi succederà e alla quale rivolgo i miei auguri di buon lavoro, saprà impegnarsi al meglio”.

“Questo passo rappresenta un mio grande impegno con la Spagna, un Paese chiaramente in auge e con importanti contributi al panorama dell’educazione superiore, e con la IE University, un’istituzione riconosciuta globalmente con una platea di studenti altamente diversificata, personale docente eccellente e un progetto innovatore”, ha commentato Enrico Letta.

Letta è stato presidente del Consiglio italiano fra il 2013 e il 2014 e leader del Partito democratico dal 2021 al 2023, oltre che ministro degli Affari europei nel 1998, ministro dell’Industria dal 1999 al 2001 e membro del Parlamento europeo dal 2004 al 2009. In ambito accademico Enrico Letta, dottore in Diritto europeo presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è stato rettore della Scuola di Affari Internazionali di Parigi Science Po e presidente dell’Associazione delle Scuole Professionali di Affari Internazionali (Apsia) con sede a Washington D.C. Attualmente presiede il Foro Diplomatico di Gesda, il Geneva Science Diplomacy Anticipato.