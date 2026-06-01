Claudio Baglioni ferma il tour: «Ho una polmonite interstiziale acuta», rinviati tutti i concerti al 2027 (video)

Foto: Instagram / video originale (01/06/26)

Decisione dolorosa

Il cantautore romano annuncia sui social di essere stato colpito da una polmonite interstiziale acuta. I medici gli hanno prescritto 90 giorni di riposo: il "GrandTour La vita è adesso" slitta al 2027

Una polmonite interstiziale acuta costringe Claudio Baglioni a fermarsi. Con una prognosi medica di novanta giorni di riposo e cure, il cantautore romano è obbligato, suo malgrado, a rinviare di un intero anno il suo attesissimo “GrandTour La vita è adesso”, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia. La tournée, una delle più attese dell’estate italiana, slitta così al 2027, con un nuovo calendario già definito e con i biglietti che resteranno validi per tutte le date riprogrammate.

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Baglioni in video sui social: decisione dolorosa