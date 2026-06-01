Edicola ABBONATI

Ciao

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Agrippina, madre di Nerone e sorella di Caligola: la vera storia della donna più potente di Roma

I romanzi di Giulia Sulpizi

Agrippina, madre di Nerone e sorella di Caligola: la vera storia della donna più potente di Roma

Alla Camera dei deputati, il 3 giugno alle 17,30, la presentazione dei romanzi sull'affascinante figura di donna che cambiò il destino di Roma e dei suoi imperatori

Cultura - di Angelica Orlandi - 1 Giugno 2026 alle 13:03

Segui il Secolo d'Italia Google Discover Fonti Preferite

Alla Camera dei deputati la presentazione dei romanzi su Agrippina: la donna che cambiò il destino di Roma. Il 3 giugno alle 17.30, nella Sala stampa della Camera dei deputati, saranno presentati i romanzi storici “Agrippina, la figlia dell’eroe” e “Agrippina, la sorella dell’Imperatore” dell’avvocato e scrittrice Giulia Sulpizi. I due volumi riportano il lettore nel cuore della Roma imperiale, seguendo la vita di una delle figure femminili più controverse e affascinanti dell’antichità: Agrippina Minore, figlia del celebre generale Germanico, sorella dell’imperatore Caligola e madre del futuro imperatore Nerone. Una donna pienamente al crocevia di uno dei momenti più cruciali e violenti della storia dell’impero romano.

Agrippina racconta la propria storia

Ambientati durante i principati di Tiberio e Caligola, i romanzi adottano il punto di vista della stessa Agrippina, protagonista e narratrice della vicenda. L’autrice fornisce un’ampia bibliografia sulla protagonista, in primis la biografia di Andrea Carandini, arceologo sommo. La novità dei questi bei volumi è la narrazione in prima persona di Agrippina, a cui Giulia Sulpizi dà voce, pensieri, lacrime e sangue. Avvertendo che le sue fonti sono accuratamente quelle ufficiali della storiografia romana – da Tacito a Svetonio- , consentendosi squa e là qualche licenza creativa “verosimile” alla maniera manzoniana. La serie segue la giovane aristocratica della dinastia Giulio-Claudia mentre assiste alla progressiva caduta della propria famiglia: vittima delle lotte di potere che agitano Roma. Tra intrighi politici, esili, matrimoni imposti e rivalità di corte, Agrippina matura la convinzione di essere destinata a un ruolo decisivo nella storia dell’Impero.

Nel primo volume emerge il difficile rapporto con Tiberio e con il prefetto Seiano, mentre il matrimonio con Gneo Domizio Enobarbo e il desiderio di assicurare un futuro alla propria stirpe segnano profondamente il suo carattere.

Da Caligola a Nerone: il potere e la follia

Il secondo romanzo si apre con la morte di Tiberio e l’ascesa al trono di Gaio Cesare, passato alla storia come Caligola. La nuova stagione politica si trasforma rapidamente in un vortice di violenza e follia. Agrippina, ormai madre del giovane Nerone, si trova a dover scegliere tra gli affetti familiari e la sopravvivenza della dinastia. L’autrice racconta una figura storica complessa, lontana dagli stereotipi, mettendo in luce la progressiva trasformazione di una donna convinta di dover salvare la propria famiglia e garantire un futuro a Roma, anche a costo di decisioni estreme.

Un ritratto storico senza idealizzazioni

L’obiettivo dell’opera non è riabilitare o addolcire l’immagine di Agrippina, ma offrirne un ritratto fedele e umano. Attraverso una rigorosa ricostruzione storica, i romanzi restituiscono l’atmosfera della Roma del I secolo dopo Cristo e raccontano i meccanismi del potere che segnarono il destino dell’Impero.

Chi è Giulia Sulpizi

L’autrice, molto giovane, dimostra una maturità di scrittura notevole. Nata a Monselice nel 1996, si è diplomata con 100 e lode al Liceo Classico Tiziano di Belluno e si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Padova con 110 e lode e speciale menzione alla carriera. Nel 2021 ha ricevuto il prestigioso Premio di laurea “Valeria Solesin”. Gli studi giuridici non l’hanno allontanata dalla sua passione per la storia romana e le figure di grandi “dominae” . Ha esordito nel 2014 con il romanzo storico Sotto il segno di Venere. Giulia, figlia dell’Imperatore Augusto, dedicato alla figlia di Augusto.

 

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Angelica Orlandi - 1 Giugno 2026