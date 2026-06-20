Chi era Francesca Valentino, la mamma casertana morta nel rogo del resort a Santo Domingo

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Il profilo

La donna che ha perso la vita nell'incendio al Viva Dominicus Beach aveva vissuto tra Roma, Bayahibe e Caserta: lascia il marito e due figlie

Era riuscita a uscire dal resort. Aveva raggiunto la spiaggia insieme agli altri ospiti, nel caos dell’evacuazione, mentre le fiamme divoravano le aree comuni del Bravo Viva Dominicus Beach, a Bayahibe, nella Repubblica Dominicana. Francesca Valentino, 45 anni, originaria di Caserta, non è morta tra le fiamme, ma dopo: quando una nube di fumo l’ha raggiunta e le ha provocato una crisi respiratoria. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità dominicane, l’incendio ha costretto circa 1.700 persone a lasciare la struttura. La donna, che si trovava nel resort per un periodo di vacanza, avrebbe inalato monossido di carbonio trasportato dal fumo sprigionato dal rogo. Soccorsa dal personale sanitario locale, è stata trasferita d’urgenza in una struttura ospedaliera di La Romana, dove è arrivata in condizioni già gravi. È morta poco dopo per le complicazioni legate all’inalazione. L’ambasciatore italiano ha incontrato in ospedale il marito della vittima, offrendo assistenza alla famiglia. È questo, al momento, il punto fermo di una vicenda sulla quale gli accertamenti sono tutt’ora in corso.

Una vita tra Caserta e Bayahibe

Francesca avrebbe compiuto 46 anni a luglio. Era nata nel 1980 e aveva costruito la sua vita su più traiettorie: Caserta, Roma, Santo Domingo, poi di nuovo Caserta. Dopo un periodo nella Capitale, dove era conosciuta come insegnante di danza, aveva deciso di cambiare radicalmente strada. Insieme al fratello si era trasferita nella Repubblica Dominicana e quella scelta l’aveva raccontata anche in televisione, partecipando al programma Sky “Mollo tutto e cambio vita”.

