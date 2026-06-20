Maxi incendio nel resort a Santo Domingo: muore una turista italiana, coinvolti 285 connazionali

Foto: Ansa foto / X (20/06/26)

Evacuate 1700 persone

Una cittadina italiana, Francesca Valentino, è rimasta uccisa nell’incendio del resort “Viva Dominicus Beach” in zona Bayahibe nella Repubblica Dominicana.

A confermarlo sono state le autorità di Santo Domingo all’ambasciatore d’Italia, che ha incontrato e offerto subito assistenza al marito della donna, che a quanto si apprende aveva 46 anni, assieme agli incaricati del resort che stanno seguendo tutti gli altri italiani coinvolti nell’incendio. Secondo quanto riferito dalla Farnesina, ‘la signora sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell’hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un’ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l’ha investita. È stata trasportata in ospedale con un’auto privata’.

Verifiche sulle condizioni degli italiani: sono 285

Intanto ‘continua l’opera di assistenza e di verifica sulla condizioni dei connazionali da parte dei funzionari diplomatici italiani. Il governo della Repubblica Dominicana ha inviato il capo della protezione civile e due ministri sul luogo del disastro; sono state tenute riunioni operative con l’ambasciata d’Italia e i responsabili del resort per garantire assistenza durante l’emergenza. Al momento non si registrano altre vittime legate direttamente o indirettamente all’incendio, sono in corso altre verifiche’. Alpitour, il tour operator che supporta molti turisti italiani, ha segnalato la presenza di 285 connazionali nel resort e di altri connazionali in strutture collegate non coinvolte dall’incendio. Gli altri turisti presenti sono stati evacuati e messi in sicurezza.

1.700 turisti evacuati dopo il rogo

Le autorità locali hanno riferito inoltre che dopo il maxi incendio che ha distrutto la struttura sono stati evacuati circa 1.700 turisti dall’area. Il bilancio è di una vittima e nove persone rimaste ferite. Le cause dell’incendio non sono ancora state individuate, ma secondo i primi accertamenti le fiamme sono state alimentate dal forte vento e si sono diffuse rapidamente tra i tetti di paglia della struttura.

Dei funzionari diplomatici italiani, a partire dall’ambasciatore Sergio Maffettone, sono presenti sul luogo e stanno seguendo le operazioni per il rientro in Italia. L’ambasciata ha anche attivato una unità di emergenza per rilasciare documenti di viaggio ai connazionali che avessero perso il passaporto e per fornire assistenza.

Mazzi, il cordoglio di Mazzi: oggi previsto un volo di rientro su Verona

Tra i primi a esprimere il cordoglio per la morte c’è stato il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi: «Esprimo il mio cordoglio per la tragica morte della nostra connazionale nell’incendio del resort a Bayahibe. Una vacanza si è trasformata in un dramma inaccettabile. Seguo la situazione in contatto con il tour operator, con la Farnesina e con l’ambasciata italiana a Santo Domingo che ringrazio per aver garantita immediata assistenza al marito della vittima e ai restanti 285 italiani presenti nella struttura. La sicurezza dei nostri turisti all’estero deve essere priorita’ assoluta. È previsto per oggi un primo volo di rientro per 130 connazionali con destinazione Verona».