Ceriale, terzo video del passeggero: “Mi tocca cambiare vita, porca p… Meno male che prendo tutto sul ridere” e sale su un aereo

Foto: Ansa foto / Instagram (21/06/26)

Dopo la morte di Sofia

Ancora un reel, nonostante i due video già pubblicati che hanno fatto indignare l’Italia e nonostante i profili social cancellati. Torna in rete con un reel il ragazzo di Ceriale autore della clip choccante, girata subito dopo l’incidente che è costato la vita a Sofia Barbieri, la ragazza di 23 anni che viaggiava in scooter con Elena, a sua volta gravemente lesa dall’impatto sull’Aurelia per il quale le hanno amputato un piede.

Dopo il primo video di scherno tra risate e battute e quello di scuse e ammenda del giorno dopo, il passeggero della 500 torna a in rete, a ridere.

Terzo filmato in cui parla di sé in terza persona

Nel filmato diffuso oggi si vede lui intento ad auto-riprendersi, che sale su un volo di una compagnia aerea low cost in partenza. Dall’aeroporto di Malpensa e dice: «Mi sa che il mio piano di fare bella vita felice in Italia è fallito. Tutta Italia ci odia, remigrazione» e ancora: «inizia il viaggio, altro che remigrazione, qua facciamo remigrazione nuova. Stappate la bottiglia» e poi «Mi ha rovinato la vita sto incidente. Mi tocca cambiare vita, guarda qua, porca p… Meno male che prendo tutto sul ridere, se no qua…». Il video termina con lui che parla di se stesso in terza persona e dice «Va via». Dubbi sulla destinazione del viaggio delle risate: secondo alcuni sarebbe l’Olanda, per altri il Portogallo. Di certo c’è che non dovrebbe essere più su suolo italiano.