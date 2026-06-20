Savona: investe e ammazza una ragazza, poi ride: “Questa è morta, abbiamo rotto tutto…” (video)

Foto: Fb / Profilo di Matteo Salvini (20 giugno 2026)

A Lucca

Loro ridono, mentre è ancora in corso l’intervento disperato dei soccorritori e delle forze dell’ordine per salvare la vita di due giovani in moto tamponate da un’auto a Ceriale, vicino Savona. Una di loro, Sofia Barberi, poche ore dopo morirà in ospedale all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L’altra ragazza, E.B., versa in gravi condizioni nello stesso ospedale.

Nel video, pubblicato su Instagram, si sente un ragazzo che si fa riprendere con un cellulare e scherza con l’amico: “Giuro, questa è mort… abbiamo rotto tutto stanotte, bro. Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci han fatto“. Il video, ripostato da Matteo Salvini sui Fb, è agghiacciante. Ore dopo, lo stesso giovane ha pubblicato un altro video, questa volta di scuse: “Non avevo capito la gravità delle cose, sono un cogl… Me ne vergogno”. Sofia Barbieri, 23 anni tra pochi giorni, era figlia dell’assessore del Comune di Ceriale (Savona) ai servizi sociali, Barbara De Stefano.