Caldo estremo in Francia: due bambini di 2 e 4 anni trovati morti in una macchina parcheggiata

Foto: Ansa foto / Police (Settembre 2025)

La vettura nel garage di casa

Già quindici le vittime d'Oltralpe causate dalle temperature fuori da ogni media stagionale

Due bambini, di due e quattro anni, sono stati trovati morti nell’auto di famiglia nel sud-est della Francia colpita da un’ondata di caldo estremo. “Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l’ondata di caldo è la principale pista investigativa“, ha affermato Helene Mourges, procuratrice della città di Carpentras, dove erano previste temperature massime di 39°.

La tragedia

La vettura era parcheggiata nel garage della famiglia, a Carpentas, circa 30 chilometri da Avignone. Secondo quanto ricostruito dai media francesi, le due piccole sarebbero rimaste chiuse nella macchina quando la madre è rientrata dalla spesa. La donna, soccorsa dai servizi di emergenza, non è ancora stata interrogata. I vigili del fuoco hanno riferito all’Afp di aver ricevuto l’allarme alle 13:20 e di aver trovato i due bambini “in arresto cardiovascolare”. Già quindici le vittime d’Oltralpe causate dalle temperature.

Come riportato dal Corriere, oggi 49 dipartimenti d’Oltralpe, circa la metà del Paese, sono in allerta rossa per il caldo e l’istituto Météo-France prevede che la giornata odierna sarà “la più calda mai registrata in Francia”. Per gli esperti, l’ondata di calore ha un’intensità eccezionale, come quella dell’agosto 2003 che aveva causato 15mila morti.

Il caldo record fino ai primi di luglio

L’ondata di caldo in Italia, e in gran parte dell’Europa, causata dall’anticiclone africano Cerberus, durerà almeno sino ai primi di luglio.

Le temperature raggiungeranno in alcune zone picchi di quaranta gradi. Solo nei primi giorni del prossimo mese le correnti atlantiche rinfrescheranno le temperature e faranno calare l’umidità. Ovviamente è tutta l’area del Mediterraneo a essere particolarmente interessata da questa lunga ondata.

In Francia si sta verificando un’ondata di caldo eccezionale con temperature oltre i 40 °C e numerose vittime, con ancora allerta rossa nelle regioni più colpite.. Recentemente si sono registrati almeno tre decessi direttamente legati alle alte temperature, mentre in giorni precedenti altre vittime sono state segnalate per annegamento o colpi di calore, portando il totale a dieci morti.