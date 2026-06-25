Caccia al nuovo James Bond: la cerchia si restringe a 3 nomi. Ecco chi sono i candidati in pole position al via dei provini decisivi

Foto: Ansa / Britta Pedersen (Foto d'archivio)

007 con licenza di cambiare

Rivoluzione nella saga nel post era Daniel Craig: chi sono i tre candidati allo smoking più ambito del cinema al rush finale del casting

La caccia al nuovo James Bond entra nel vivo. La ricerca dell’erede di Daniel Craig è finalmente a un punto di svolta. Secondo le ultime indiscrezioni di Deadline, la produzione del nuovo capitolo della saga di 007 ha avviato i contatti diretti con gli attori selezionati per la fase finale delle audizioni, in programma per il prossimo mese di agosto. Un’accelerazione attesa da mesi, dopo una lunghissima serie di colloqui preliminari iniziati già nella primavera del 2025 sotto la supervisione dei produttori Amy Pascal e David Heyman. incaricati come produttori del nuovo capitolo della saga. Per non parlare del chiacchiericcio mediatico e produttivo che dall’addio di Daniel Craig si è profuso in pseudo.scooop, indiscrezioni e rumors mai accreditati dalla casa madre.

James Bond, si avvicina la scelta del nuovo 007: partono i provini decisivi

Così, dati alcuni punti fermi rivelabili, il progetto, targato Amazon MGM Studios, si preannuncia come una vera e propria rivoluzione artistica, avendo comunque blindato un team creativo d’altissimo livello: la regia del nuovo film è stata infatti affidata a Denis Villeneuve (Dune). Mentre la sceneggiatura porterà la firma di Steven Knight (Peaky Blinders). Parallelamente, la celebre casting director Nina Gold ha continuato a setacciare l’industria nelle ultime settimane alla ricerca di volti emergenti, nel tentativo di ampliare una rosa di candidati blindata dal massimo riserbo, prima della fase finale delle audizioni. Tuttavia, questi incontri sarebbero serviti soprattutto a individuare nuovi profili da aggiungere alla lista dei nomi più in vista.

La cerchia della ricerca si restringe essenzialmente a 3 nomi: ecco quali sono

Pertanto, sebbene al momento non vi siano ancora conferme ufficiali, i rumors di Hollywood indicano che l’identikit del perfetto agente segreto si starebbe restringendo a una ristrettissima cerchia di talenti. Tra i nomi più accreditati che potrebbero contendersi lo smoking di 007 ai provini decisivi il range d’azione si limiterebbe a tre star in rapidissima ascesa: Harris Dickinson (Triangle of Sadness), Callum Turner (Masters of the Air) e Jacob Elordi (Euphoria, Saltburn).

James Bond, un cantiere in ebollizione

Il numero esatto di interpreti che supereranno lo sbarramento per i provini di agosto resta avvolto nel mistero (le fonti oscillano tra i 5 e i 10 candidati, con altre di una selezione più ampia, potenzialmente a doppia cifra). Ma la tabella di marcia impresso dagli Studios è chiarissima. L’obiettivo è annunciare ufficialmente il nuovo volto di James Bond entro la fine del 2026, blindando il protagonista perfetto prima di aprire i battenti dei set cinematografici, la cui inaugurazione ufficiale è già pianificata per il 2027. Pertanto, potrebbe sembrare che la decisione finale sul nuovo volto di James Bond resti ancora lontana. Eppure, il calendario delle selezioni suggerisce che l’annuncio potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Forse già entro la fine dell’estate.