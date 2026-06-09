Idris Elba dice no a James Bond nero: «Non cercate di renderlo politicamente corretto»

Foto: Ansa / Ettore Ferrari (2 settembre 2025)

Una voce fuori dal coro

L'attore, indicato da molti come possibile successore di Daniel Craig, si dice «lusingato» ma si schiera contro il woke al cinema: «Credo che si debba rimanere fedeli alla propria essenza: l'evasione»

Un James Bond nero? No, grazie. A dirlo è stato l’attore britannico Idris Elba, più volte indicato come possibile nuovo 007. La star di Luther, The Wire e diversi capitoli della saga Marvel sugli Avengers ha spiegato di essere stato «lusingato» dall’attenzione nei suoi confronti come prossimo interprete del personaggio di Ian Fleming, ma ha anche avvertito che «James Bond è stato scritto in un certo modo per una ragione». «Non cercate di renderlo politicamente corretto», ha avvertito Elba, che per i suoi successi professionali lo scorso dicembre è stato nominato del Cavaliere del Regno Unito, conquistando il titolo di “Sir”.

Il no di Idris Elba a James Bond nero

«Bond è un fenomeno mondiale. E non tutti i pubblici apprezzerebbero un uomo di colore, un uomo africano, che interpreta Bond. Non è ciò che piace nella loro cultura. Punto», ha sottolineato Elba in un’intervista a GQ, senza caricare il tema di rivendicazioni wokiste e, anzi, aggiungendo che «Bond è così irreale che un pizzico di realtà è positivo, ma non cerchiamo di renderlo politicamente corretto».

Il monito dell’attore contro il woke al cinema

«Credo che si debba rimanere fedeli alla propria essenza: l’evasione. Non bisogna cercare di assecondare i gusti del pubblico. Bisogna semplicemente essere Bond», ha detto ancora l’attore, in controtendenza rispetto a un’industria cinematografica che invece negli ultimi anni ha fatto ampio uso del blackwashing per prodotti di puro intrattenimento, dalla Sirenetta alle varie produzioni sui poemi omerici che hanno visto un Achille nero nella serie Netflix Troy e che vedranno una Elena interpretata da Lupita Nyong’o nell’atteso The Odyssey di Christopher Nolan.

L’ironia su Man-at-Arms

Il ragionamento cambia per Elba rispetto al personaggio di Man-at-Arms, che interpreterà nel film Masters of the Universe tratto dal cartone animato degli anni Ottanta che raccontava la lotta di He-Man e dei suoi compagni contro Skeletor. Man-at-Arms nella serie a cartoni ha il viso bianco con dei vistosi baffi rossi. «Ero un po’ titubante. Ma poi ho pensato: “Ma di cosa stai parlando?! Man-At-Arms potrebbe essere di qualsiasi colore! Ha le gambe verdi, per l’amor del cielo!», ha commentato con una certa ironia l’attore.

Chi sarà il prossimo James Bond?

E James Bond? Come ricorda la Bbc, rilanciando l’intervista di Idris Elba, nelle scorse settimane sono iniziate le prime audizioni per individuare l’attore che raccoglierà il testimone di Daniel Craig. Per ora la produzione ha reso noto che il prossimo film sarà diretto da Denis Villeneuve, regista di Dune, e scritto da Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, mentre per quanto riguarda il protagonista ci si affida ancora alle ipotesi. Secondo la rivista hollywoodiana Variety le voci che circolano si concentrano su Callum Turner, l’attore che nella trilogia Animali Fantastici ha dato il volto a Theseus Scamander, fratello del protagonista Newt, e che pochi giorni fa ha sposato Dua Lipa a Palermo; Henry Cavill, noto soprattutto per il ruolo di Superman, e Aaron Taylor-Johnson, protagonista, tra l’altro, del recente 28 anni dopo di Danny Boyle.