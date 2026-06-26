Bimbo di diciotto mesi ritrovato morto per il caldo killer: il padre lo aveva dimenticato chiuso in macchina in un garage

Foto: Ansa foto archivio / ANSA, PHOTO, PAOL2, PWEBEXT (Giugno 2026)

A Marsiglia

Il piccolo deceduto per ipotermia. E' il quarto bambino morto nel Paese in soli quattro giorni per l'ondata di calore

E’ morto il bambino di 18 mesi ritrovato, lo scorso lunedì, privo di sensi e affetto da ipertermia in un’auto in un parcheggio a Marsiglia. Il piccolo è deceduto in ospedale, dove era stato trasportato in condizioni critiche, qualche ora dopo. Il bambino è stato trovato in un parcheggio del campus appartenente all’Università di Aix-Marseille. Secondo Bfmtv, il genitore avrebbe dimenticato il piccolo in macchina mentre si recava al lavoro nel campus. La procura ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso. Sebbene non sia ancora stato ufficialmente stabilito un collegamento diretto con l’ondata di calore, a Marsiglia le temperature hanno raggiunto i 33°C. Il dipartimento delle Bouches-du-Rhone era in allerta arancione quel giorno.

Strage di piccoli in Francia

Già ieri, un bambino di 3 anni sfuggito alla sorveglianza dei genitori, è stato ritrovato morto in un’auto rovente nell’hinterland di Parigi. Lunedì, sempre in Francia, due altri bambini erano stati trovati privi di sensi nell’automobile di famiglia, parcheggiata nel garage di casa nel quartiere Bois de l’Ubac di Carpentras.

Vani i tentativi di salvarlo

I vigili del fuoco di Marsiglia sono intervenuti intorno alle 13:30 per salvare il piccolo in ipotermia a causa dell’ondata di caldo. Una fonte della polizia ha detto a Le Figaro che suo padre, che lavora in zona, avrebbe dimenticato il figlio in macchina quando avrebbe dovuto lasciarlo all’asilo. Quando intervennero i soccorsi, la vita del bambino era in pericolo, con temperature a Marsiglia allora tra i 27 e i 34 gradi. Secondo AFP, che cita l’università, il bambino è poi morto al pronto soccorso.

La Nazione nella morsa del caldo

L’ondata di caldo che colpisce il paese, così come gran parte dell’Europa, da quasi una settimana, ha già causato molte tragedie, con più di quaranta annegamenti in Francia e la morte di diversi senzatetto. Di fronte all’ondata di caldo, sono aperti in Francia più di 2000 posti di alloggio d’emergenza aggiuntivi per accogliere i senzatetto, ha annunciato venerdì il Ministro del Lavoro e della Solidarietà Jean-Pierre Farandou, insieme alla Ministra della Salute Stéphanie Rist.

Il sistema di alloggio d’emergenza ospita “più di 115.000 unità abitative ogni giorno in Francia, pari a 3 miliardi di euro, una voce di bilancio molto importante e viene rinforzato quando fa molto freddo o molto caldo”, ha detto il ministro, durante una visita a un centro di accoglienza d’emergenza a Parigi.

Nei locali della prefettura della regione Île-de-France, nel 15° arrondissement di Parigi, sono stati creati 70 luoghi per ospitare donne senza fissa dimora fino a lunedì.