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Foto: Ansa foto archivio / Photo perbert (Settembre 2025)

A luglio e settembre

Belluno capitale dell’integrazione, presentato il “Mundialito”. De Carlo: “Un modello mai sperimentato prima”

Presentato il programma. Camerun, Senegal, Turchia e Italia le possibili favorite per la vittoria finale

Sport - di Paolo Cortese - 22 Giugno 2026 alle 18:54

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Il ‘Mundialito’ é una manifestazione sportiva organizzata dal comune di Belluno che tramite lo sport ma anche tramite il cibo, – grazie alla condivisione di piatti tipici di ogni nazione partecipante – rappresenta un vero modello di integrazione e dialogo mai sperimentati prima a Belluno.
Un’idea lungimirante dell’assessore allo Sport Monica Mazzoccoli, che coinvolge ragazzi di tutte le nazioni. Ed è una grande soddisfazione il ringraziamento proveniente dal rappresentante legale della Rete immigrazione di Belluno Zaidi Alal, che parla di vero esempio di integrazione, inclusione e dialogo interculturale delle comunità presenti sul territorio”. Così, il senatore bellunese di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, alla conferenza stampa di presentazione del Mundialito di Belluno in Senato.

Un’edizione speciale

“Altro motivo di grande soddisfazione per me, é aver ottenuto, per questa edizione, il patrocinio del ministero per lo Sport e per i Giovani , del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del consiglio regionale del Veneto. Il giusto riconoscimento per tutti coloro che in questi quattro anni hanno contribuito a rendere grande questa manifestazione”,ha aggiunto De Carlo.

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Il Mundialito

La manifestazione si svolgerà principalmente al Campo Sportivo di SalceBelluno, con gare previste il 13 14 luglio 2026 altre attività nel weekend del settembre 2026.

Il torneo è concepito come un evento di integrazione dialogo interculturalepromuovendo il valore dell’amicizia della diversità  attraverso il calcio.
Il Mundialito di Belluno non è solo un evento sportivo, ma anche una piattaforma per integrazione, collaborazione valorizzazione delle differenze culturalirendendolo un punto di riferimento per iniziative di comunità nella provincia di Belluno. Tra le squadre favorite, il Camerun, il Senegal, la Turchia, con l’Italia come possibile outsider. La manifestazione è una dimostrazione reale di integrazione e di partecipazione popolare, che attrarrà gran parte degli appassionati bellunesi e veneti in generale. Un successo annunciato.

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di Paolo Cortese - 22 Giugno 2026

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